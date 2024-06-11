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Питерец.ру » Общество » Участники автопробега «Дорогами Победы» отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны

Участники автопробега «Дорогами Победы» отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Первый этап автопробега «Дорогами Победы» прошел по маршруту Санкт-Петербург – Петрозаводск.

430 км по Ленинградской области и Республике Карелия. Первый этап автопробега «Дорогами Победы» прошел по маршруту Санкт-Петербург – Петрозаводск. Участники - депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетили несколько воинских мемориалов, где отдали дань памяти защитникам Родины, погибшим во время Великой Отечественной войны.

На торжественном митинге у мемориала «Рубежный камень» на Невском пятачке гостей приветствовали представители парламента Ленинградской области, администрации Кировского района и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Выступающие отметили важность многолетнего сотрудничества Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам сохранении исторической памяти. Участники автопробега возложили цветы к мемориалу.

– Это одна из самых трагических и героических страниц в истории Ленинградской битвы. Защитники Невского Пятачка ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Точное число понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, по разным оценкам превышает 100 тысяч человек. Вечная слава героям и защитникам нашей Родины, – прокомментировал депутат ЗС СПб Юрий Гладунов.

Кроме того, в первый день участники автопробега посетили панораму «Прорыв блокады Ленинграда», приняли участие в митинге на братском воинском захоронении в Лодейном поле и побывали в Александро-Свирском монастыре, где возложили цветы к могилам воинов и пообщались с поисковиками.

В Карелии точкой остановки стала деревня Самбатукса. Там 25 июня 1944 года войска 7-й армии Карельского фронта прорвали финскую оборону в ходе Выборгско-Петрозаводской операции и освободили населенный пункт.

– Позади 430 километров – мы достигли Петрозаводска. Побывали на Невском пятачке, в Кировске, Лодейном поле, Олонце, в деревне Самбатукса. Это очень необыкновенное место. Здесь среди карельских лесов и скал, рек и озер решалась судьба нашей Родины. Сражавшимся в этой местности бойцам Красной армии удалось защитить Кировскую железную дорогу, которая соединяла мурманский порт с основной частью страны, и не дать противнику перебросить дополнительные силы в направлении Ленинграда, – рассказала депутат Вера Сергеева.

Во второй день участники автопробега возложили цветы к могиле неизвестного солдата и стеле «Город воинской славы» в Петрозаводске, а также поделились с журналистами карельских СМИ планами на следующие этапы пробега.

– Наша цель – Мурманск. День России мы будем встречать в Североморске. На базе Северного флота подпишем соглашение с экипажем атомного подводного крейсера «Князь Владимир» о шефстве Законодательного Собрания над кораблем. У нас сложились дружеские отношения с экипажем. Кстати, в этот же день 12 июня 4 года назад «Князь Владимир» вошел в состав военно-морского флота РФ, - сообщил депутат Константин Чебыкин.

Следующими остановками на пути в Мурманск стали города Кондопога и Кандалакша. Там представители парламентов пообщались с ветеранами и молодежью, приняли участие в памятных мероприятиях на воинских захоронениях.

Источник: ЗАКС
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