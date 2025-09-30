На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения

Со 2 октября 2025 года компания «ВАД», ведущая строительство Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, открывает движение по новому путепроводу в створе Петербургского шоссе. Речь идет об участке от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта, где с 15 октября 2024 года на время строительства путепровода движение автомобилей осуществлялось по временной четырехполосной объездной дороге.

Начиная со 2 октября 2025 года движение на новом путепроводе будет открыто по двум полосам в каждом направлении. Далее, на период до декабря 2025 года для автомобилей будут попеременно доступны по три из шести полос, а с декабря – пять из шести полос: три полосы в направлении из Пушкина в Санкт-Петербург и две полосы в направлении из Санкт-Петербурга в Пушкин.

Поочередное перекрытие полос необходимо, чтобы реализовать работы по демонтажу временной дороги, укладке асфальтобетонного покрытия на участках Петербургского шоссе и восстановлению наружного освещения. При этом с декабря одна из шести полос по направлению в Пушкин останется закрытой для завершения строительства примыканий развязки.

Таким образом, новая схема движения максимально сохранит пропускную способность и комфорт автомобилистов, а с декабря для движения автомобилей будут доступны уже пять полос вместо текущих четырех.

Строительство первого этапа Южной широтной магистрали ведет компания «ВАД». Участок новой трассы протяженностью 7 км соединит Волхонское, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского. Работы выполняются от улицы Сарицкой до пересечения с шоссе Подбельского, включая реконструкцию участка шоссе Подбельского от Сетевой улицы до Рубежной дороги. Рассчитанная на 4-6 полос, ЮШМ повысит транспортную доступность юга Санкт-Петербурга, разгрузит КАД, снизит транзитные потоки через Пушкин и Павловск. Пропускная способность новой трассы составит более 49 тысяч автомобилей в сутки.