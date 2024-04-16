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В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В Петербурге 36 вузов примут участие в международной акции «Диктант Победы»

26 апреля жители Петербурга вместе с тысячами людей из других регионов России и зарубежья примут участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Среди петербургских площадок – 36 высших учебных заведений, в том числе 13 военных вузов. В общей сложности здесь будут писать тест почти 4,5 тысячи участников.

Впервые присоединились к акции Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.

На площадке Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена помимо студентов и сотрудников вуза ждут ещё петербургские многодетные семьи. Совместно с партийным проектом «Крепкая семья» эту площадку приготовили для многодетных, памятуя о том, что 2024 год проходит в России как Год семьи.

Проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике вуза Роман Соколов отметил: «Наш университет не мог остаться в стороне от этой важной инициативы. Студенты, преподаватели, как и жители нашего города, нашей страны, в «Диктанте Победы» всегда принимали активное участие. В этом году, как мы знаем, особое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей, поэтому инициатива провести на одной из площадок Диктант с ориентацией на многодетные семьи нашла у нас горячую поддержку».

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины приготовил для участников не только большой конференц-зал, но также и специальную экскурсию в уникальный вузовский музей. Проректор Александр Сухинин отметил, что вуз зарегистрировался как отрытая площадка Диктанта и готовится принять до 50 человек. «Мероприятие состоится в большом конференц-зале нашего учебного заведения, по адресу улица Черниговская, 5. Для того, чтобы принять участие, необходимо предварительно пройти регистрацию, чтобы служба безопасности университета пропустила участников на территорию. С собой необходимо иметь паспорт для подтверждения личности. На входе всех гостей будут встречать волонтёры, которые сопроводят их до места проведения Диктанта».

Все военные вузы Северной столицы зарегистрированы как «закрытые» площадки акции, то есть писать тест здесь будут организованные группы курсантов и преподавателей. Больше всего участников, около 800 человек, заявлено Санкт-Петербургским военным ордена Жукова институтом войск национальной гвардии. Военная академия связи имени С. М. Буденного заявила об участии 500 человек. Более 200 участников акции будет на площадке Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Е. Н. Зиничева.

В целом по стране Министерство обороны, МЧС, Росгвардия и МВД в этом году создали более 1,5 тысячи площадок для написания теста по истории Великой Отечественной войны.

Напомним, «Диктант Победы» проводится под эгидой проекта «Единой России» «Историческая память» уже в шестой раз. Партнёрами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации.

В 2024 году «Диктант Победы» посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Источник: Единая Россия
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