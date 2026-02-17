В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя

17 февраля 2026 года в 13:20 в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация из медицинского учреждения. Поступивший мужчина, 36 лет, местный житель, обратился самостоятельно с колото-резаной раной плеча. Он был госпитализирован.

В тот же день по подозрению в совершении данного преступления была задержана 37-летняя сожительница пострадавшего. Инцидент произошел в частном доме в ДНП «Брусничное». В ходе пьяной ссоры женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.