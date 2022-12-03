Беглов и Бельский пообщались с мобилизованными

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы и спикер ЗакСа побывали в воинской части, где находились мобилизованные. Эта была встреча с людьми, которые завершили курс по боевой подготовке.

Мобилизованные восстанавливали и совершенствовали боевые навыки. Подготовка охватывала несколько сфер. Губернатор Беглов поблагодарил военнослужащих за их храбрость и передал привет от ветеранов. Градоначальник заверил, что семьям мобилизованных будет оказана необходимая помощь.

Александр Бельский тоже принял участие в этом мероприятии. Это был митинг, посвященный окончанию 2-месячного курса боевой подготовки. Теперь мобилизованные петербуржцы могут быть отправлены в зону боевых действий.