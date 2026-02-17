ента новостей

В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
Юбилейный концерт Дениса Майданова
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Юбилейный концерт Дениса Майданова

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
17 марта Денису Майданову - российскому автору - исполнителю, композитору, поэту, актёру, музыкальному продюсеру исполняется 50 лет.

17 марта 2026 года российский автор, композитор, исполнитель, поэт, актёр и музыкальный продюсер Денис Майданов отметит свой юбилей — ему исполнится 50 лет. Этот выдающийся артист заслуженно носит звание Заслуженного артиста Российской Федерации и является многократным лауреатом престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон», «Звезды Дорожного радио», «Песня года», «Шансон года» и многих других. В честь своего юбилея он подготовил грандиозный концерт, который пройдет 23 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский». Это мероприятие станет частью масштабного гастрольного тура, охватывающего 50 городов России, который стартует в Москве в Кремлевском дворце в день его 50-летия.

Секрет популярности Дениса Майданова заключается в его способности затрагивать темы, близкие каждому слушателю. Он поёт о жизни, о тех вечных ценностях, которые всегда актуальны — о семье, верности, дружбе, о сложных моментах, когда необходимо делать выбор и принимать решения. Его песни наполнены размышлениями о стойкости характера и о красоте отношений между мужчиной и женщиной. В его творчестве звучат искренние и глубокие мысли, которые находят отклик в сердцах многих.

Основными инструментами, с помощью которых Денис передаёт свои эмоции и переживания, являются его голос, гитара и, конечно, искренность, с которой он общается со своей аудиторией. На своих концертах он всегда выступает вживую, в сопровождении своей группы «Терминал D», что придаёт каждому выступлению особую атмосферу и энергию. Зрители могут ожидать, что концерт будет насыщен не только его известными хитами, но и новыми композициями, которые только начинают завоевывать популярность.

Каждое выступление Дениса Майданова — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, наполненное живым звуком, мощным драйвом и искренними авторскими песнями, посвящёнными любви и семье, силе духа и мужеству, благородству и, конечно же, незыблемым принципам защитника своей Родины. Он открыто делится своими переживаниями и чувствами, что делает его выступления поистине уникальными. Концерт Дениса — это не только музыкальное событие, но и возможность для зрителей прикоснуться к чему-то настоящему и важному.

Денис Майданов — это артист, который отдаёт всего себя на сцене, и его юбилейный концерт 23 февраля станет настоящим подарком для всех его поклонников. Это будет день, когда каждый сможет насладиться его творчеством, вспомнить любимые песни и ощутить ту атмосферу тепла и искренности, которую он всегда привносит в свои выступления. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

