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Питерец.ру » Общество » Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»

Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
herzen.spb.ru
Проект РГПУ им. А. И. Герцена получил поддержку на Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Проект РГПУ им. А. И. Герцена получил поддержку на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, проводимом Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Конкурсная программа стала частью Международного молодежного форума «Байкал», который прошел на берегах Хужир-Нугайского залива в Иркутской области.

Главная тема форума — «Цели устойчивого развития» — включила в себя несколько основных направлений: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества, диалог культур. Старший преподаватель кафедры туризма, сервиса и гостеприимства РГПУ им. А. И. Герцена Мария Черненок представила проект «Всероссийский форум «Молодежь в мире туризма без границ», который уже зарекомендовал себя как успешная инициатива на базе РГПУ им. А. И. Герцена. Мария Черненок и ее команда получили грант, который нужно реализовать до декабря 2025 года. Сам форум пройдет в апреле 2025 года. Планируется, что он будет состоять из трёх блоков. Первый — это конкурс студенческих работ, где участники представят свои проекты, посвященные путешествиям и семейным ценностям. Второй блок — это всероссийский конкурс эссе по исследованию инклюзивного туризма, который помогает студентам работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Третий блок — научная конференция, которая в этом году будет посвящена семейному туризму.

«Всероссийский форум «Молодежь в мире туризма без границ» — это не разовый проект. Это то, что создает связь поколений. Да, он меняется, появляются новые конкурсы, но сам форум остается молодым и идущим в ногу со временем. Поддержка от экспертов — это не только знак того, что мы движемся в верном направлении, но и возможность привнести что-то новое, разнообразить программу. Выражаю благодарность руководству РГПУ им. А. И. Герцена за возможность участвовать в таких масштабных событиях как форум «Байкал», реализовывать свои идеи на базе нашего университета. Выражаю признательность директору института экономики и управления Ирине Николаевне Чурилиной за поддержку и понимание важности проектной деятельности, и, конечно же, всем коллегам и студентам, с которыми мы воплощаем проекты в жизнь», – сказала Мария Черненок.
Источник: РГПУ им. А. И. Герцена
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