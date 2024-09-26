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Питерец.ру » Общество » Детские площадки в Петербурге оснастили видеокамерами

Детские площадки в Петербурге оснастили видеокамерами

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В 2024 году в Петербурге оснастили 46 детских площадок системой видеонаблюдения

В этом году в Санкт-Петербурге было обновлено 46 детских площадок, что стало значительным шагом в повышении безопасности и комфорта для детей и их родителей. На этих площадках установлено 385 видеокамер, оснащённых современными системами видеоаналитики, а также 40 динамиков, предназначенных для оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Это позволяет не только следить за порядком, но и оперативно реагировать на потенциальные угрозы. Важно отметить, что до конца года планируется оснастить ещё 66 площадок, что значительно расширит охват системы видеонаблюдения и повысит уровень безопасности в общественных местах.

Согласно условиям контракта, камеры, установленные на новых площадках, начали функционировать только с августа этого года. Это связано с необходимостью провести тестирование оборудования и убедиться в его эффективности. Поскольку площадки новые, местные жители относятся к ним с особой заботой и вниманием, что, в свою очередь, способствует снижению числа инцидентов. В результате на данный момент зафиксировано относительно немного сработок системы, что является положительным знаком.

Одним из ярких примеров работы системы видеонаблюдения стало быстрое установление владельца агрессивной собаки, который нарушал правила содержания домашних животных. Благодаря слаженной работе служб и видеокамерам, информация о владельце была получена в кратчайшие сроки, и он был привлечён к ответственности. Это свидетельствует о том, что новые технологии могут эффективно помогать в поддержании порядка и безопасности в городе.

Кроме того, стоит отметить, что такие меры, как установка камер и динамиков, не только повышают уровень безопасности, но и создают более комфортные условия для семей с детьми. Родители могут быть более спокойными, зная, что на площадках установлено современное оборудование, которое следит за порядком. В будущем планируется продолжать модернизацию детских площадок, а также внедрять новые технологии, чтобы обеспечить максимальную защиту и комфорт для горожан.

Таким образом, развитие инфраструктуры и применение современных технологий в Санкт-Петербурге направлено на создание безопасной городской среды для всех жителей, особенно для самых маленьких.

Источник: Администрация Петербурга
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