В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта

В Выборгском районе с 17 по 18 января, с 24 по 25 января и с 31 января по 1 февраля будет закрыто движение транспорта на улице Есенина в промежутке от Учебного переулка до улицы Сикейроса. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловой сети.

Для объезда рекомендуется использовать следующие улицы: улица Сикейроса, проспект Художников, проспект Луначарского, а затем снова улицу Есенина и Учебный переулок.

Пожалуйста, будьте внимательны на дороге и следите за установленными информационными щитами, которые содержат схемы и указатели возможных направлений объезда. Все ограничения движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ.