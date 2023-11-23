В Петербурге открылось отделение Центра социальной помощи семье и детям

В рамках национального проекта "Демография" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылось новое отделение Центра социальной помощи семье и детям.

Это уже девятое отделение, расположенное возле будущего Пейзажного парка в ЖК "Цветной город" на Пейзажной улице 16к1. Площадь этого современного пространства составляет более 500 квадратных метров. Здесь семьи с детьми могут бесплатно получить различные социальные услуги, такие как психологическая помощь, юридическое консультирование, педагогическая поддержка и другие.

Основная тематика Центра - экология в городе. В помещении установлены интерактивные развивающие панели и игровое оборудование, которые создают комфортную атмосферу для работы со всей семьей. Центр разработал специальные программы, включающие психологическую помощь, правовое консультирование и профилактику негативного поведения в детской среде.

Кроме того, здесь будут проводиться развивающие занятия для детей дошкольного возраста, направленные на их социальную адаптацию. Логопедические занятия, тренировки мелкой моторики, развитие памяти и мышления - все это будет доступно в Центре. Это поможет детям успешно вступить в общество и развить необходимые навыки для будущего.

Открытие нового отделения Центра социальной помощи семье и детям в ЖК "Цветной город" является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры района. Это даст возможность семьям получить необходимую поддержку и помощь, способствуя укреплению семейных уз и созданию благоприятной среды для детей. Такие инициативы способствуют повышению качества жизни в районе и улучшению благополучия его жителей.

Новое отделение Центра социальной помощи семье и детям станет ценным ресурсом для местного сообщества, где жители смогут обратиться за помощью и поддержкой в различных сферах своей жизни. Это важный шаг в развитии социального обслуживания и улучшении качества жизни всех жителей района.