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Питерец.ру » Общество » День Конституции РФ

День Конституции РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

30 лет назад всенародным голосованием был принят Основной закон нашей страны. Это было трудное, переломное время. Конституция определила облик новой России – суверенного государства, заложила фундамент будущего социально-экономического развития. В основе возрождения России – твердый курс Президента Владимира Владимировича Путина. В 2020 году на общероссийском голосовании россияне выразили свою волю – конституционные преобразования стали нашим общим ответом на современные вызовы. Наш многонациональный народ чтит память предков, любит Родину и строит жизнь на основе многовековых традиций.

Президент подчеркнул – сегодня Конституция в большей степени позволяет решать насущные проблемы людей. В ней расширены права граждан на социальное обеспечение и комфортную среду, защиту материнства, отцовства и детства. В Конституции нашло отражение содействие патриотическому воспитанию, развитию предпринимательства и частной инициативы. В Основном законе сегодня закреплены результаты волеизъявления жителей Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы в истории российского государства. Наш город был инициатором многих законодательных преобразований. Сегодня на берегах Невы работает Конституционный суд Российской Федерации. Петербуржцев всегда отличала высокая гражданская сознательность, уважение к Закону и правовая культура. Своим трудом жители Северной столицы вносят весомый вклад в развитие страны и защиту Отечества. В следующем году Петербург и вся страна будут отмечать 80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы бережно храним память о подвиге защитников и жителей блокадного города.

День Конституции – символ единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины. Желаем всем новых трудовых успехов на благо России и Петербурга!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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