Рейтинг петербургских школ с самым вкусным питанием почти готов

С 9 по 19 марта в поддержку работников школьных столовых Петербурга была запущена акция #ВнашейШколеВкусно. На страницах ВКонтакте районные администрации предложили подписчикам проголосовать за школу, в которой действительно хорошо кормят.

Акция стала поводом для мониторинга всех городских школ на предмет оказания услуги по организации питания. Важно, что сформировать рейтинг помогли независимые эксперты – дети.

В течение 10-ти дней ведется подсчет голосов, активны пользователи и в комментариях: родители открыто заявляют о существующих проблемах, а также оставляют комплименты тем заведениям, где учеников кормят вкусно и разнообразно. «Еда в школе вкусная! Не один раз ела школьные бесподобные булочки. Моим детям нравится школьная еда», – поделилась одна из мам Красногвардейского района.

Важной целью, которую преследовали инициаторы конкурса, было показать неравнодушие поваров к оценкам их деятельности. Профессиональные кулинары, работающие со школами, и сами заявляют, что перед ними стоит сложная задача: нужно не просто накормить, а аппетитно подать блюда и умудрится сохранить их к приходу едоков в тех температурных режимах, в которых им положено быть.

Отмечается, что к акции присоединились школы 18-ти районов Северной столицы. Инициативу поддержали представители администраций районов, Комитет по образованию и Управление социального питания. Кстати, последнее ведомство разработало и представило в январе текущего года региональный «Стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся», в котором есть как обязательные требования, так и рекомендации – к этим показателям школам нужно стремиться. «Мы приняли решение объединить в региональном стандарте все, что регламентирует эту деятельность – от ГОСТов и СанПиНов до методических рекомендаций», – ранее рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Итоги мероприятия #ВнашейШколеВкусно подведут к концу марта. Организаторы надеются, что подобные конкурсы будут проводиться на постоянной основе и поспособствуют созданию позитивного отношения к школьному питанию, а также к труду поваров.