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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел конкурс военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии

В Петербурге прошел конкурс военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Лучших военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии определили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся конкурс военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии, участие в котором приняли росгвардейцы из 11 регионов страны.

Военные повара в полевых и стационарных условиях соревновались в готовке супов, салатов, гарниров, мясных блюд, десертов и напитков из продуктов стандартного рациона военнослужащих.

Оценивались не только кулинарные способности военных поваров, но и навыки в огневой и физической подготовке, а также теоретической подготовке по специальности.

По результатам конкурса первое место у Центра подготовки личного состава (Республика Коми), второй стала команда 33-й бригады оперативного назначения (Ленинградская область), третье место разделили между собой росгвардейцы из управлений Росгвардии по Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.

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