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Во Всеволожске построят самую большую в Ленобласти государственную ветеринарную клинику

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Во Всеволожске начинается строительство государственной ветеринарной клиники — самой большой в Ленинградской области

В городе Всеволожск началось строительство крупнейшей государственной ветеринарной клиники в Ленинградской области. Это долгожданное событие, которое станет знаковым для региона, где вопросы здоровья домашних питомцев всегда были актуальны. Разрешение на строительство было выдано областным Госстройнадзором, что подтверждает серьезность проекта и его государственную поддержку.

Строящаяся ветеринарная станция, расположенная на Колтушском шоссе, будет выполнять роль центрального узла ветеринарной помощи в Ленинградской области. Она станет не просто обычным пунктом оказания услуг, а комплексом, обеспечивающим широкий спектр ветеринарной помощи, включая полноценную реабилитацию.

Внутри ветеринарной станции планируется оборудовать современные операционные, лаборатории, прививочные кабинеты, кабинет физиотерапии и множество других помещений, необходимых для заботы о здоровье животных. Проект предусматривает создание комфортной и функциональной среды для ветеринарных специалистов, а также для владельцев животных.

В клинике будут функционировать кабинеты хирурга, терапевта, прививочный кабинет, кабинеты функциональной диагностики, стерилизационная, операционная, лаборатории различного профиля, а также аптечный киоск. Это позволит предоставить все необходимые услуги в одном месте, исключив необходимость посещения разных специалистов и учреждений.

Также в здании планируется разместить блок административных помещений, что позволит оптимизировать работу ветеринарной службы и создать более эффективную систему управления. Всеволожская ветеринарная станция станет не только важным центром оказания ветеринарной помощи, но и узловым пунктом, где будет сосредоточена районная ветеринарная служба.

Строительство ветеринарной станции ведется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». Заказчиком проекта выступает Управление строительства Ленинградской области, что подчеркивает значимость проекта для региона.

Новая ветеринарная станция – это результат внимательного отношения к проблеме обеспечения качественной ветеринарной помощи домашним животным в Ленинградской области. Она станет важным шагом к созданию современной и эффективной системы ветеринарной помощи, которая будет доступна всем жителям региона.

Помимо современных технологий и оборудования, в клинике будет применяться комплексный подход к лечению животных, включающий в себя не только традиционные методы, но и новейшие разработки в области ветеринарной медицины. Особое внимание будет уделяться профилактическим мерам, позволяющим снизить риск возникновения заболеваний у животных.

Строительство ветеринарной станции в Всеволожске – это не только важный шаг в развитии ветеринарной службы Ленинградской области, но и свидетельство заботы о здоровье домашних животных. Это положительно повлияет на уровень жизни жителей региона, позволяя им быть уверенными в здоровье своих любимцев.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ветеринария
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