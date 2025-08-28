ента новостей

15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»

В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти стартует процедура изъятия земельных участков под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»

В Ленинградской области в сентябре начнется процесс отчуждения земельных наделов для возведения вестибюля станции метрополитена «Кудрово». Данное решение было утверждено на заседании Координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Валерия Савельева.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул важность координации действий с федеральными и городскими структурами для обеспечения удобства транспортного сообщения. Он также сообщил о разработке новых железнодорожных маршрутов и строительстве автомагистралей, направленных на повышение комфорта и скорости передвижения по агломерации.

Администрация Санкт-Петербурга осуществляет экспертизу проектной документации строительства станции метро «Кудрово». Представители РЖД сообщили об успешном завершении государственной экспертизы проектной документации железнодорожной линии, ведущей к Левашово и Сертолово. Кроме того, достигнута договоренность о синхронизации IV этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения с V и VI этапами, проходящими через Всеволожский район. Усовершенствование проекта позволило сократить его стоимость на 11 миллиардов рублей.

С 2024 года в Ленинградской области реализуется масштабная транспортная реформа, охватывающая обновление парка транспортных средств, интеграцию маршрутной сети с Санкт-Петербургом и развитие транспортно-пересадочных узлов. Указанные инициативы направлены на создание унифицированной транспортной системы агломерации, гарантирующей комфортное и безопасное перемещение для жителей региона.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-05-2022, 14:20
Правительство Ленобласти зарезервировала земельные участки под возведение метро
20-04-2013, 14:51
Планируется строительство сразу трех станций метро в Ленобласти
13-08-2021, 10:16
Строительство ТПУ и расширение станции метро «Фрунзенская»: транспортную систему Петербурга ждут перемены
13-01-2023, 13:03
Утверждено местоположение вестибюля новой станции метро «Театральная»
9-12-2020, 19:05
Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти
28-07-2022, 10:43
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Наверх