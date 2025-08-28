В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»

В Ленинградской области в сентябре начнется процесс отчуждения земельных наделов для возведения вестибюля станции метрополитена «Кудрово». Данное решение было утверждено на заседании Координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Валерия Савельева.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул важность координации действий с федеральными и городскими структурами для обеспечения удобства транспортного сообщения. Он также сообщил о разработке новых железнодорожных маршрутов и строительстве автомагистралей, направленных на повышение комфорта и скорости передвижения по агломерации.

Администрация Санкт-Петербурга осуществляет экспертизу проектной документации строительства станции метро «Кудрово». Представители РЖД сообщили об успешном завершении государственной экспертизы проектной документации железнодорожной линии, ведущей к Левашово и Сертолово. Кроме того, достигнута договоренность о синхронизации IV этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения с V и VI этапами, проходящими через Всеволожский район. Усовершенствование проекта позволило сократить его стоимость на 11 миллиардов рублей.

С 2024 года в Ленинградской области реализуется масштабная транспортная реформа, охватывающая обновление парка транспортных средств, интеграцию маршрутной сети с Санкт-Петербургом и развитие транспортно-пересадочных узлов. Указанные инициативы направлены на создание унифицированной транспортной системы агломерации, гарантирующей комфортное и безопасное перемещение для жителей региона.