12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
Питерец.ру » Общество » В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда

В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда

10 октября в 13:00 на Корчминском воинском кладбище в поселке Понтонный состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков 76 бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной армии, погибших в годы обороны Ленинграда.

Останки воинов были обнаружены поисковыми отрядами на территории Колпинского района в ходе экспедиции «Ленинградский фронт», организованной Центром «Дзержинец». После долгих десятилетий безвестного пребывания солдаты вновь обретут имена и покой.

Благодаря кропотливой работе поисковиков установлены имена нескольких героев:

• Хаджат Габасович (1896 г.р.), красноармеец. Погиб в сентябре 1942 года. Будет перезахоронен на родине, в Новосибирске.

• Александр Данилович Брайков (1922 г.р.), гвардии младший лейтенант. Погиб в воздушном бою 23 марта 1943 года. Обретет покой в городе Ветки (Беларусь).

• Григорий Лукьянович Бараненко (1905 г.р.), военный техник. Погиб под Колпино в августе 1942 года. Его родственники найдены.

• Григорий Сергеевич Сергеев (1897 г.р.), красноармеец. Погиб в 1941 году. Его родные умерли в блокадном Ленинграде.

Корчминское воинское кладбище станет последним пристанищем для 76 воинов, присоединившихся к более чем 1 400 защитникам Ленинграда, уже покоящимся здесь.

Дата и время: 10 октября, 13:00

Место: Корчминское воинское кладбище, пос. Понтонный, Санкт-Петербург

