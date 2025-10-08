В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда

10 октября в 13:00 на Корчминском воинском кладбище в поселке Понтонный состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков 76 бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной армии, погибших в годы обороны Ленинграда.

Останки воинов были обнаружены поисковыми отрядами на территории Колпинского района в ходе экспедиции «Ленинградский фронт», организованной Центром «Дзержинец». После долгих десятилетий безвестного пребывания солдаты вновь обретут имена и покой.

Благодаря кропотливой работе поисковиков установлены имена нескольких героев:

• Хаджат Габасович (1896 г.р.), красноармеец. Погиб в сентябре 1942 года. Будет перезахоронен на родине, в Новосибирске.

• Александр Данилович Брайков (1922 г.р.), гвардии младший лейтенант. Погиб в воздушном бою 23 марта 1943 года. Обретет покой в городе Ветки (Беларусь).

• Григорий Лукьянович Бараненко (1905 г.р.), военный техник. Погиб под Колпино в августе 1942 года. Его родственники найдены.

• Григорий Сергеевич Сергеев (1897 г.р.), красноармеец. Погиб в 1941 году. Его родные умерли в блокадном Ленинграде.

Корчминское воинское кладбище станет последним пристанищем для 76 воинов, присоединившихся к более чем 1 400 защитникам Ленинграда, уже покоящимся здесь.

Дата и время: 10 октября, 13:00

Место: Корчминское воинское кладбище, пос. Понтонный, Санкт-Петербург