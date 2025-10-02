На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении реверсивного движения на 112-м километре КАД. Это связано с проведением дорожных работ на путепроводе, расположенном над основным ходом КАД, между развязками с Ораниенбаумским проспектом и дорогой к ММПК «Бронка».

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 13 по 17 октября на данном участке будет организовано реверсивное движение с регулированием посредством светофоров. Максимально разрешенная скорость движения составит 50 км/ч. Следует отметить, что на путепроводе имеется по одной полосе для движения в каждом направлении. Ограничения на основном ходу КАД вводиться не планируются.

Указанные работы выполняются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, дорожные конуса, световая сигнализация и светофорные объекты.

Пузыревский уточнил, что работы затронут подходы к путепроводу «Сойкино-Малая Ижора», который находится над основным ходом КАД, в пределах Пениковского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Подчеркивается, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.