«Добрый субботник» в Петербурге: чистые парки, новые деревья, ухоженные дворы

В Петербурге прошел общегородской день благоустройства – «Добрый субботник». Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский высадил саженцы кедров на территории Центрального государственного архива научно-технической документации, а также поздравил его сотрудников со 100-летием Архивной службы.

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- Благодарю всех, кто присоединился к этой доброй традиции. Приятно, что в рамках празднования векового юбилея вы сажаете деревья – это возможность привести в порядок территорию вокруг и оставить о себе память. С таких простых вещей, как чистый двор, улица, дорога начинается любовь к городу, в котором мы живем. Вместе мы сделаем Петербург еще более красивым, ухоженным, зеленым и комфортным. Здоровья всем и хорошего настроения, - сказал Александр Бельский.

В мероприятиях по благоустройству активное участие принимают депутаты – каждый в своем округе. Сотрудники аппарата Законодательного Собрания по традиции подготовили к зиме парк Екатерингоф на Нарвской. В этом году к ним впервые присоединились члены Молодежного парламента. Вместе они очистили парк от мусора, убрали опавшие листья, старые сухие ветки и территорию возле водоемов.

Отметим, «Добрый субботник» проводится дважды в год – в апреле и в октябре. Генеральную уборку города проводят парламент, Комитет по благоустройству, районные администрации, дорожные и садово-парковые предприятия, коммунальные службы, жители Петербурга. Всего для проведения работ организовано порядка 100 площадок.

В октябре высажено около 2,5 тысяч деревьев, почти 14 тысяч кустарников, 228 тысяч цветов. Приведено в порядок более 44 тысяч квадратных метров газонов. С улиц вывезено более 5 тысяч тонн пыли и загрязнений. Ликвидирована 41 несанкционированная свалка.