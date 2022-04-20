На КАД в развязки с Таллинским шоссе ограничат пропускную способность и полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ в районе транспортной развязки на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части, на путепроводе в составе основного хода КАД, в период с 30 апреля по 12 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта две из трёх полос движения, а по одной полосе оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении с разделительной полосой по оси дороги» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД, с 80 по 81 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на всех полосах. Дополнительно в период с 4 по 10 мая будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды № 5 и № 13, с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область, на Таллинское шоссе по направлению в Красное Село и на Волхонское шоссе по направлению в город Пушкин. Объезд перекрытых съездов будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки» - добавил Пузыревский.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.