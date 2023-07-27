На реконструкции Колтушского шоссе в Янино началось обустройство двух дополнительных полос движения на самом загруженном участке от Голландской улицы в сторону КАДа. Масштабная дорожная стройка здесь ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Первый из трех слоев асфальта уложен на новое основание на полукилометре дороги. Параллельно строители продолжают установку новых опор электроосвещения, монтаж ливневой канализации, тротуаров и остановок. В процессе реконструкции впервые в Янино сделаны локальные очистные сооружения, куда будет стекаться грязная вода с проезжей части. Окончание расширения участка шоссе от КАДа до поворота на Суоранду до четырех полос намечено ближе к концу следующего года.

На втором отрезке дороги от Суоранды в сторону деревни Старая практически готова временная дорога: сюда в августе будет переключено движение транспорта, что откроет дорожникам фронт работ для расширения этого участка и последующего строительства развязки с трассой в сторону Кудрово. Благодаря этому, после завершения расширения, которое запланировано на 2027 год, здесь будет убран сложный перекресток.

Колтушское шоссе является одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области: она соединяет Всеволожск, Колтуши, Старую и Янино с Санкт-Петербургом. В прошлом году по просьбам водителей здесь был обновлен участок от путепровода на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге до КАДа по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».