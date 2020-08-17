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Питерец.ру » Общество » На Ладожском мосту ограничат пропускную способность

На Ладожском мосту ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На Ладожском мосту ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в Кировском районе Ленинградской области, на мосту через реку Нева, на километре 40 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) ограничат пропускную способность.

«В связи с производством работ по ликвидации дефектов асфальтобетонного покрытия на неразводном пролетном строении Ладожского моста две ночи подряд, будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Период проведения работ:

1. 20:00 18.08.2020 до 6:00 19.08.2020;

2. 20:00 19.08.2020 до 6:00 20.08.2020.

Работы на мосту будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. В дневное время,  движение автомобильного транспорта будет осуществляется в штатном режиме. По двум полосам в каждом направлении» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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