На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о временном ограничении движения на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (А-118). В связи с проведением технических работ на 65-м километре КАД, на развязке с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия»), съезд № 7 будет полностью закрыт для проезда автотранспорта.

Полное перекрытие запланировано в ночь с 15 на 16 сентября 2025 года. Движение будет приостановлено с 23:00 до 06:00.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с монтажом подмостей, необходимых для покраски металлической конструкции путепровода и предварительной пескоструйной обработкой поверхности, которые выполняются в рамках проекта строительства путепровода над КАД. В указанный период будет полностью блокирован съезд с Московского шоссе (со стороны станции метро «Звёздная») на внутреннее кольцо КАД.

С целью минимизации затруднений на дорогах, основные работы, требующие полного перекрытия, будут проводиться ночью, когда интенсивность движения наименьшая.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. На участке будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также световая сигнализация. Для обеспечения безопасности будут задействованы машины прикрытия, оснащенные необходимым оборудованием, включая стробоскопы и светодиодные балки с желтой индикацией.

Пузыревский также сообщил, что в период с 16 по 18 сентября в ночное время планируется частичное перекрытие (закрытие двух полос) на внутреннем кольце КАД. Подрядчик гарантирует соблюдение всех мер безопасности во время проведения работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

