В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»

Сегодняшнее событие стало значительным шагом вперед для петербургского футбола и системы подготовки молодых талантов. Торжественное открытие нового многофункционального комплекса на территории «Газпром», включающего в себя Академию ФК «Зенит», ознаменовалось присутствием председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского и президента РФС Александра Дюкова. Центральным элементом этого впечатляющего комплекса является современная общеобразовательная школа, рассчитанная на 170 юных футболистов с 6 по 11 классы. Это не просто школа, а целостная система, призванная гармонично сочетать интенсивные тренировки с полноценным образовательным процессом, создавая оптимальные условия для всестороннего развития будущих звезд футбола.

Строительство этого уникального объекта – результат совместных усилий и значительных инвестиций, направленных на повышение качества подготовки молодых спортсменов. Александр Бельский в своем выступлении подчеркнул важность этого события для развития петербургского спорта, выразив глубокую благодарность всем участникам проекта. Он особо отметил, что сочетание интенсивных тренировок и качественного образования, реализованное в данном комплексе, обеспечит не только высокую спортивную подготовку, но и всестороннее развитие личности каждого юного футболиста, что, безусловно, скажется на успехах футбольного клуба «Зенит» в будущем.

Многофункциональный комплекс на улице Верности представляет собой современное здание, оснащенное по последнему слову техники. Помимо школы, в него входят круглодичный манеж, соответствующий требованиям IV категории РФС, и позволяющий проводить тренировки и матчи различного уровня – от ЮФЛ и МФЛ до женской футбольной лиги (ЖФК). Наличие такого манежа гарантирует возможность тренировок в любое время года, независимо от погодных условий. Кроме спортивной инфраструктуры, комплекс оборудован современными офисами, необходимыми для административного управления и обеспечения бесперебойной работы академии.

Школа в составе комплекса - это не просто учебное заведение, а место, где создана уникальная образовательная среда. Особое внимание уделено индивидуальному подходу к каждому ученику. Введение системы тьюторского сопровождения, предусматривающей работу педагогов-наставников, позволит оказывать индивидуальную поддержку детям, помогая им преодолевать трудности в освоении образовательной программы и обеспечивая успешное обучение каждому воспитаннику Академии. Каждый класс оборудован современными техническими средствами, что обеспечивает эффективность учебного процесса.

Александр Дюков, президент РФС, также присутствовавший на открытии, высоко оценил уровень созданной инфраструктуры и подчеркнул важность формирования сильного педагогического коллектива. Он выразил уверенность, что сочетание высокого профессионализма педагогов и современных условий обучения обеспечат полноценное образование для всех воспитанников Академии «Зенит», способствуя их всестороннему развитию и успешной спортивной карьере. Это событие подчеркивает серьезные инвестиции в будущее российского футбола и показывает пример эффективного сочетания спорта и образования. Новый комплекс – это не просто здание, а символ надежды на выращивание новых поколений талантливых футболистов Санкт-Петербурга и всей страны.