ента новостей

00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»

В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Председатель ЗакС Петербурга Александр Бельский принял участие в открытие нового комплекса на территории «Газпром» – Академии ФК «Зенит»

Сегодняшнее событие стало значительным шагом вперед для петербургского футбола и системы подготовки молодых талантов. Торжественное открытие нового многофункционального комплекса на территории «Газпром», включающего в себя Академию ФК «Зенит», ознаменовалось присутствием председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского и президента РФС Александра Дюкова. Центральным элементом этого впечатляющего комплекса является современная общеобразовательная школа, рассчитанная на 170 юных футболистов с 6 по 11 классы. Это не просто школа, а целостная система, призванная гармонично сочетать интенсивные тренировки с полноценным образовательным процессом, создавая оптимальные условия для всестороннего развития будущих звезд футбола.

Строительство этого уникального объекта – результат совместных усилий и значительных инвестиций, направленных на повышение качества подготовки молодых спортсменов. Александр Бельский в своем выступлении подчеркнул важность этого события для развития петербургского спорта, выразив глубокую благодарность всем участникам проекта. Он особо отметил, что сочетание интенсивных тренировок и качественного образования, реализованное в данном комплексе, обеспечит не только высокую спортивную подготовку, но и всестороннее развитие личности каждого юного футболиста, что, безусловно, скажется на успехах футбольного клуба «Зенит» в будущем.

Многофункциональный комплекс на улице Верности представляет собой современное здание, оснащенное по последнему слову техники. Помимо школы, в него входят круглодичный манеж, соответствующий требованиям IV категории РФС, и позволяющий проводить тренировки и матчи различного уровня – от ЮФЛ и МФЛ до женской футбольной лиги (ЖФК). Наличие такого манежа гарантирует возможность тренировок в любое время года, независимо от погодных условий. Кроме спортивной инфраструктуры, комплекс оборудован современными офисами, необходимыми для административного управления и обеспечения бесперебойной работы академии.

Школа в составе комплекса - это не просто учебное заведение, а место, где создана уникальная образовательная среда. Особое внимание уделено индивидуальному подходу к каждому ученику. Введение системы тьюторского сопровождения, предусматривающей работу педагогов-наставников, позволит оказывать индивидуальную поддержку детям, помогая им преодолевать трудности в освоении образовательной программы и обеспечивая успешное обучение каждому воспитаннику Академии. Каждый класс оборудован современными техническими средствами, что обеспечивает эффективность учебного процесса.

Александр Дюков, президент РФС, также присутствовавший на открытии, высоко оценил уровень созданной инфраструктуры и подчеркнул важность формирования сильного педагогического коллектива. Он выразил уверенность, что сочетание высокого профессионализма педагогов и современных условий обучения обеспечат полноценное образование для всех воспитанников Академии «Зенит», способствуя их всестороннему развитию и успешной спортивной карьере. Это событие подчеркивает серьезные инвестиции в будущее российского футбола и показывает пример эффективного сочетания спорта и образования. Новый комплекс – это не просто здание, а символ надежды на выращивание новых поколений талантливых футболистов Санкт-Петербурга и всей страны.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-08-2025, 15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
11-12-2023, 18:05
В Красносельском районе построят новую школу
26-03-2024, 16:13
В Коломягах построена новая школа на 825 мест
31-10-2024, 09:12
В Мариинском дворце открылась патриотическая выставка «Жена Героя»
26-01-2025, 21:02
Тактическая революция Зенита: как петербургский клуб трансформирует российский футбол через инновации и традиции
27-03-2023, 16:53
В этом году в Петербурге введут в строй СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта

Происшествия на дорогах

30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх