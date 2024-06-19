В России могут ограничить звонки через мессенджеры

Звонки через мессенджеры могут ограничить в рамках борьбы с мошенниками, которые каждый день придумывают новые схемы, чтобы добраться до денег и переданных граждан. Как пояснили в Роскомнадзоре, в первую очередь этот запрет коснется российских мессенджеров, если они откажутся от проверки достоверности номеров абонентов совместно с операторами связи. А в случае с зарубежными площадками придется еще проработать дополнительные меры воздействия.

«В первую очередь операторам связи необходимо поработать совместно с российскими мессенджерами. В отношении иностранных мессенджеров, полагаем, потребуется разработать дополнительные меры, которые простимулируют их владельцев идентифицировать пользователей. <…> Считаем, что абонентам безопасно использовать голосовые звонки в мессенджерах только в том случае, если их владельцы аккаунтов проведут проверку номеров», - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин в интервью «Российской газете» сообщил, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета на совершение голосовых вызовов через те мессенджеры, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи.

Сейчас мошенники действительно все чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Распространенным этот канал среди мошенников остается в связи с тем, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность – а значит злоумышленник может представиться кем угодно и легче завоевать доверие пользователя. Допустить того, чтобы такие прицельные атаки на граждан продолжались, нельзя», - отметил депутат.

Телефонные мошенники в последнее время начали активнее использовать мессенджеры для звонков по нескольким причинам, подчеркнул Немкин.

«Звонки через мессенджеры часто бесплатны или стоят значительно дешевле, чем традиционные международные звонки. Это позволяет мошенникам действовать с минимальными финансовыми вложениями. Кроме того, мессенджеры могут предоставлять уровень анонимности, который трудно достичь через обычные телефонные сети. Мошеннические звонки через мессенджеры труднее отслеживать и блокировать, чем традиционные телефонные звонки, особенно если мессенджеры используют шифрование и другие меры безопасности. Да и в целом мессенджеры имеют глобальное распространение, что позволяет мошенникам легко достигать людей в разных странах и регионах, расширяя свою потенциальную аудиторию. При этом за счет того, что эти площадки предлагают не только голосовые и видеозвонки, но и текстовые сообщения, изображения и видео, преступники могут использовать более сложные схемы обмана, комбинируя различные методы коммуникации», - сказал парламентарий.

Эти факторы делают мессенджеры привлекательным инструментом для телефонных мошенников, позволяя им действовать более эффективно и охватывать большую аудиторию с минимальными затратами и рисками. Поэтому сегодня усилия государства и бизнеса сосредоточены на том, чтобы победить и этот инструмент в руках киберпреступников, отметил Немкин.

«При этом ограничение вызовов через мессенджеры, конечно, должно быть добровольным. Пользователь сам должен принимать решение, готов ли он подключить такую опцию. Но каждый абонент должен понимать - разрешая такие вызовы, он дает согласие и на то, что может легко стать жертвой мошенников и понести серьезные потери. Напоминаю: даже один принятый вызов может обернуться серьезными последствиями, так как мошенники могут собирать личные данные и использовать их для кражи личности. А это уже может привести к дальнейшим финансовым и юридическим проблемам для жертвы, разобраться с последствиями которых будет крайне тяжело», - заключил депутат.