Спам-звонки будут блокировать в России

В Минцифры России предложили блокировать анонимные спам-звонки, соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Компании, которые звонят абонентам мобильных операторов, должны будут предоставлять информацию о цели звонков. Это нужно для того, чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит. В противном случае такой вызов будет блокироваться», — рассказали в Минцифры.

Информация о компаниях и целях их звонков будет автоматически передаваться от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка, при этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать, отметили в Минцифры.

В случае, если компания не предоставит необходимую информацию, то, как добавили в министерстве, вызов будет блокироваться. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство.

В России ежедневно блокируется около 10–20 миллионов спам-звонков, правда эта цифра может варьироваться в зависимости от дня недели и месяца, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Операторы мобильной связи и специализированные антиспам-сервисы активно работают над блокировкой нежелательных звонков, используя специальные алгоритмы для определения номеров, которые чаще всего совершают спам-звонки. В последние годы количество спам-звонков заметно возросло, но также увеличилось и число заблокированных вызовов благодаря использованию более совершенных технологий и систем защиты», - добавил депутат.

Борьба со спам-звонками важна для защиты личной безопасности и конфиденциальности пользователей, также подчеркнул Немкин.

«Спам-звонки часто используются мошенниками для фишинговых атак, где цель – получить личные данные, такие как банковские реквизиты или пароли. В результате таких звонков люди могут потерять деньги или стать жертвами кражи личных данных. Кроме того, постоянные звонки отвлекают людей на работе, дома и в общественных местах, вызывая стресс и раздражение – в конечно счете это формирует негативное отношение к любым коммерческим обзвонам. Да и операторам связи приходится тратить ресурсы на обработку спам-звонков, что увеличивает их операционные расходы. Эти затраты могут в конечном итоге влиять на стоимость услуг связи для конечных пользователей. Поэтому инициатива Минцифры действительно очень своевременна, уверен, она будет принята на законодательном уровне в короткие сроки», - заключил парламентарий.

При этом на спам-звонки, пока они все еще остаются частью нашей жизни, нужно отвечать правильно, отмечает Немкин.

«Неважно, человек на той стороне или робот, лучше отвечать односложно, избегая четких утверждений, например, используя слова «допустим», «возможно», «внимательно». Как для нейросети, так и для человека, — это разрыв сценария. Зачастую они теряются и не знают, как дальше действовать», - заключил парламентарий.