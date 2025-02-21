Интернет-звонки через виртуальные телефонные станции будут маркировать

С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой "Виртуальный номер" или "интернет-звонок".

На первом этапе идет речь просто о маркировке звонков от виртуальных АТС, чтобы пользователи понимали, что им звонят с виртуального номера или они получают интернет-звонок. Однако впоследствии возможно введение маркировки звонков от государственных и организаций и коммерческих предприятий, чьи телефоны будут вестись в специальном реестре, к которому и будут обращаться все операторы связи при пропуске звонка через свою инфраструктуру.

Виртуальные АТС в последние годы стали одним из ключевых инструментов для интернет-мошенников, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Технология позволяет совершать звонки из любого места, где есть доступ в интернет, создавать колл-центры, вести учет звонков и абонентов, и многое другое. Она очень востребована бизнесом, но, как часто бывает, эффективная технология находит применение и у тех, кто идет на преступления. Сегодня стоит задача, сохранив технологию для добросовестного применения, отсечь от нее тех, кто покушается на безопасность и имущество наших граждан», - сказал он.

С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, что автоматически снизит доверие к таким звонкам. Следующий шаг – маркировка звонков, которая будет отражать, какая конкретно компания или организация звонит человеку.