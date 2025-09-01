ента новостей

В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября

0
Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», сообщает о вступлении в силу с 1 сентября 2025 года поправок к Закону о рекламе. Эти поправки вводят прямой запрет на распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, признанных нежелательными, экстремистскими или террористическими, а также на платформах, доступ к которым ограничен. Данное правило распространяется на прямую рекламу и любые способы её повторного продвижения, включая публикации в социальных сетях. В связи с этим рекламодателям и агентствам необходимо тщательно контролировать площадки размещения контента во избежание нарушений законодательства и административной ответственности.

ФАС разъясняет, что размещение рекламы после 1 сентября 2025 года на запрещенных ресурсах является безусловным нарушением. Даже если реклама была размещена до этой даты, любые действия по её распространению после указанной даты, такие как обновление, закрепление, продвижение через алгоритмы или повторная рассылка, также будут расцениваться как нарушение.

ФАС ориентирует участников рынка на Постановление Правительства РФ № 1087 и собственные разъяснения для определения границы между рекламой и личным контентом. Рекламой считается информация, направленная на привлечение внимания к товару или услуге, созданная для поддержания интереса и продвижения на рынке. Нейтральные описания, аналитические обзоры или личные отзывы без призывов к покупке рекламой не являются. Продвижение собственных товаров и услуг в личном аккаунте также приравнивается к рекламе.

Ответственность за нарушение запрета несут рекламодатели, блогеры и площадки, распространяющие рекламный материал. Статья 14.3 КоАП РФ предусматривает штрафы: до 2500 рублей для физических лиц, до 20 000 рублей для должностных лиц и ИП, и до 500 000 рублей для юридических лиц за каждую публикацию. Срок давности привлечения к ответственности составляет один год. Нарушения будут выявляться ФАС через мониторинг, жалобы в Роскомнадзор и систему ЕРИР.

Размещение рекламы на запрещенных ресурсах до вступления поправок в силу не является нарушением, если после 1 сентября 2025 года не предпринимаются действия по её повторному распространению. В противном случае, удаление старых рекламных материалов с упомянутых площадок не требуется. Компаниям и блогерам рекомендуется провести аудит своих публикаций на потенциально рискованных ресурсах для минимизации претензий со стороны регуляторов.

