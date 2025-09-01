ента новостей

15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:44
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны

Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны

3 сентября, в знаменательный День окончания Второй мировой войны, волонтёры проекта "Волонтёры Победы" представят масштабный мультимедийный проект, посвящённый малоизвестным, но героическим страницам истории Дальневосточного фронта и подвигам Красной Армии. Этот амбициозный проект, получивший название «Код доступа: Дальневосточная Победа», результат кропотливой работы, съёмок, проведённых в самых разных уголках огромного региона: от живописных пейзажей Камчатского края до суровых просторов Сахалинской области, а также за пределами России – в Китае, где разворачивались важные события тех лет.

Фильм, созданный с использованием современных мультимедийных технологий, рассказывает о ключевых событиях Советско-японской войны августа-сентября 1945 года, показывая события не только с точки зрения масштабных военных операций, но и с глубоким погружением в человеческие судьбы. Картина не просто перечисляет даты и факты, а стремится передать атмосферу того времени, раскрыть героизм и стойкость советских солдат, борющихся за освобождение захваченных японцами территорий. Зрителю будут показаны не только знакомые моменты, такие как парад Победы в Китае, символ торжества над милитаризмом, но и малоизвестные эпизоды, например, истории, связанные с освобождением пленных советских граждан из японских концентрационных лагерей, где они подвергались зверским пыткам и лишениям. Фильм использует архивные кадры, современные съёмки, интерактивные элементы, чтобы создать максимально полное и захватывающее представление о событиях тех дней.

Особое внимание уделено вкладу советской армии в освобождение Кореи, Китая и Монголии от японской оккупации, подчеркивая масштаб достигнутой победы и значимость этой мало освещаемой в общественном сознании части мировой истории. Съёмочная группа работала над проектом долгое время, стараясь максимально точно и объективно восстановить события, показать подвиги не только известных генералов и маршалов, но и рядовых солдат, которые внесли свой вклад в общее дело победы. Показаны сложные военные операции, тактические решения, и, что не менее важно, человеческий фактор, показывая страдания, надежды и мужество людей, живших в то трудное время.

Для широкого доступа к этой важной информации, трансляция видеоэкскурсии пройдёт в федеральных социальных сетях движения "Волонтёры Победы" на русском, английском и китайском языках, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Трансляция будет доступна не только на централизованных площадках, но и на региональных ресурсах, позволяя зрителям из разных городов участвовать в этом важном историческом событии.

В завершение трансляции будет проведена увлекательная викторина по истории Второй мировой войны, позволяющая проверить знания участников и их внимательность к деталям показанного материала. Самые быстрые и эрудированные участники получат ценные призы от организаторов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф.

В Санкт-Петербурге состоится премьерный показ проекта «Код доступа: Дальневосточная Победа» 3 сентября в 16:00 в Центре патриотического воспитания «Поиск» по адресу: улица Розенштейна, дом 1. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся событием, посвящённым 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и освобождению стран от японской агрессии. Проект призван напомнить нам о важности исторической памяти, о героизме наших предков и о том, какой ценой была обретена победа.

Кроме того, 3 сентября в 14:00 на Пискарёвском мемориальном кладбище пройдёт Всероссийская акция «Марш Знамени Победы». Акция направлена на сохранение исторической памяти о событиях и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции будет организована передача копии Знамени Победы у монумента памяти и
возложение цветов. Церемония проводится при участии почётных гостей и патриотических движений Санкт-Петербурга.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-07-2023, 16:32
О подвиге жителей и освободителей Орла: Волонтёры Победы покажут по всей России видеорассказ, посвященный битве за город
4-09-2020, 11:43
Всероссийский квест «Дальневосточная Победа»: современный формат изучения истории
1-09-2020, 21:49
В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны
6-04-2023, 09:28
«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» вновь провели самую массовую онлайн-игру о событиях Великой Отечественной войны для школьников
2-09-2020, 10:43
Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»
3-09-2020, 11:16
В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне

Происшествия на дорогах

30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх