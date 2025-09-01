Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны

3 сентября, в знаменательный День окончания Второй мировой войны, волонтёры проекта "Волонтёры Победы" представят масштабный мультимедийный проект, посвящённый малоизвестным, но героическим страницам истории Дальневосточного фронта и подвигам Красной Армии. Этот амбициозный проект, получивший название «Код доступа: Дальневосточная Победа», результат кропотливой работы, съёмок, проведённых в самых разных уголках огромного региона: от живописных пейзажей Камчатского края до суровых просторов Сахалинской области, а также за пределами России – в Китае, где разворачивались важные события тех лет.

Фильм, созданный с использованием современных мультимедийных технологий, рассказывает о ключевых событиях Советско-японской войны августа-сентября 1945 года, показывая события не только с точки зрения масштабных военных операций, но и с глубоким погружением в человеческие судьбы. Картина не просто перечисляет даты и факты, а стремится передать атмосферу того времени, раскрыть героизм и стойкость советских солдат, борющихся за освобождение захваченных японцами территорий. Зрителю будут показаны не только знакомые моменты, такие как парад Победы в Китае, символ торжества над милитаризмом, но и малоизвестные эпизоды, например, истории, связанные с освобождением пленных советских граждан из японских концентрационных лагерей, где они подвергались зверским пыткам и лишениям. Фильм использует архивные кадры, современные съёмки, интерактивные элементы, чтобы создать максимально полное и захватывающее представление о событиях тех дней.

Особое внимание уделено вкладу советской армии в освобождение Кореи, Китая и Монголии от японской оккупации, подчеркивая масштаб достигнутой победы и значимость этой мало освещаемой в общественном сознании части мировой истории. Съёмочная группа работала над проектом долгое время, стараясь максимально точно и объективно восстановить события, показать подвиги не только известных генералов и маршалов, но и рядовых солдат, которые внесли свой вклад в общее дело победы. Показаны сложные военные операции, тактические решения, и, что не менее важно, человеческий фактор, показывая страдания, надежды и мужество людей, живших в то трудное время.

Для широкого доступа к этой важной информации, трансляция видеоэкскурсии пройдёт в федеральных социальных сетях движения "Волонтёры Победы" на русском, английском и китайском языках, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Трансляция будет доступна не только на централизованных площадках, но и на региональных ресурсах, позволяя зрителям из разных городов участвовать в этом важном историческом событии.

В завершение трансляции будет проведена увлекательная викторина по истории Второй мировой войны, позволяющая проверить знания участников и их внимательность к деталям показанного материала. Самые быстрые и эрудированные участники получат ценные призы от организаторов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф .

В Санкт-Петербурге состоится премьерный показ проекта «Код доступа: Дальневосточная Победа» 3 сентября в 16:00 в Центре патриотического воспитания «Поиск» по адресу: улица Розенштейна, дом 1. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся событием, посвящённым 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и освобождению стран от японской агрессии. Проект призван напомнить нам о важности исторической памяти, о героизме наших предков и о том, какой ценой была обретена победа.

Кроме того, 3 сентября в 14:00 на Пискарёвском мемориальном кладбище пройдёт Всероссийская акция «Марш Знамени Победы». Акция направлена на сохранение исторической памяти о событиях и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции будет организована передача копии Знамени Победы у монумента памяти и

возложение цветов. Церемония проводится при участии почётных гостей и патриотических движений Санкт-Петербурга.