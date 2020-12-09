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Питерец.ру » Политика » Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти

Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти

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Опубликовал: bochar
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Фото:
pixabay.com
Правительство Ленинградской области выдвинуло инициативу о поддержке со стороны федерального бюджета проектов по строительству новых станций метро и

Правительство Ленинградской области выдвинуло инициативу о поддержке со стороны федерального бюджета проектов по строительству новых станций метро и легкорельсового транспорта. В частности в Кудрово.
Развитие метрополитена возложено законодательством на региональные власти. Однако бюджеты регионов не могут потянуть столь дорогостоящие проекты, особенно в условиях современных экономических реалий. Данная инициатива была рассмотрена во время парламентского часа при участии представителей Минтранса РФ.
Практика федерального софинансирования для строительства объектов транспортной инфраструктуры уже применялась и ранее, однако точечно и при подготовке крупномасштабных событий мирового значения. Так, например, перед проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году были построены с участием федерального бюджета такой объект транспортной инфраструктуры как станция «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге.

«Вполне уместно говорить о федеральном финансировании проектов развития метрополитенов, которые действуют на территории сразу двух субъектов Российской Федерации. Но пока это относится только к городу Москве и Московской области, а также к Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Других примеров в России не существует», - считает Михаил Якимов, профессор МАДИ.
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