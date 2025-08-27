Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) составило административный протокол в отношении юридического лица, представляющего Telegram, в связи с невыполнением требований ведомства, касающихся обеспечения защиты прав субъектов персональных данных. Информацию об этом предоставили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В электронной базе арбитражных дел зарегистрировано дело под номером A40-220569/2025, в котором фигурирует протокол Роскомнадзора, направленный против Telegram. Как заявили в ведомстве, протокол был составлен в связи с неисполнением требований Роскомнадзора как уполномоченного органа, ответственного за защиту прав субъектов персональных данных.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление Управления Роскомнадзора по ЦФО в отношении Telegram Messenger Inc. о привлечении к административной ответственности по статье 13.11, часть 5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), которая предусматривает ответственность за невыполнение оператором требований субъекта персональных данных или уполномоченного органа об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными или незаконно полученными.

Данное правонарушение влечет за собой административный штраф для юридических лиц в размере от 50 000 до 90 000 рублей. В соответствии с частью 5.1 статьи 13.11 КоАП РФ, повторное совершение аналогичного правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отметил, что ситуация с Telegram подчеркивает важность вопроса защиты персональных данных.

По словам депутата, мессенджеры играют ключевую роль в доступе к цифровым сервисам, банковским приложениям и социальным сетям, и любые недостатки в этой области могут привести к серьезным последствиям для граждан, включая потерю доступа к данным и финансовым ресурсам. Он подчеркнул, что государство имеет право требовать от цифровых платформ, включая Telegram, строгого соблюдения законодательства в области защиты персональных данных.

Немкин также отметил, что целью данных мер не является ограничение работы мессенджера, а повышение его ответственности перед пользователями. Он считает, что Telegram необходимо наладить взаимодействие с регулятором и выстроить прозрачные процессы по обработке и защите персональных данных для повышения доверия пользователей и снижения рисков.