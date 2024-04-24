На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 34 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Пискаревским проспектом полностью перекроют съезды №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8.
График закрытия съездов:
- В период с 6:00 17.05.2024 до 5:00 20.05.2024:
- Съезд №1 из Санкт-Петербурга, с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД;
- Съезд №2 с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в Санкт-Петербург;
- Съезд №6 из Ленинградской области, с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД.
- В период с 15:00 18.05.2024 до 20:00 19.05.2024:
- Съезд №7 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Санкт-Петербург.
- В период с 6:00 24.05.2024 до 5:00 27.05.2024:
- Съезд №3 из Ленинградской области, с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД;
- Съезд №4 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Ленинградскую область;
- Съезд №8 из Санкт-Петербурга, с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Наименование объекта: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга (3 этап), в том числе ремонт переходно-скоростных полос на развязке КАД с Пискаревским проспектом.
Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства».
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
Производитель работ: ООО «ДСК Стрит».
Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.