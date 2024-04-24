На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 34 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Пискаревским проспектом полностью перекроют съезды №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8.

«В связи с производством работ по ремонту переходно-скоростных полос на внутреннем и внешнем кольце КАД с заменой двух слоёв асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 сантиметров будут полностью перекрываться семь съездов транспортной развязки» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

График закрытия съездов:

В период с 6:00 17.05.2024 до 5:00 20.05.2024:

Съезд №1 из Санкт-Петербурга, с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД;

Съезд №2 с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в Санкт-Петербург;

Съезд №6 из Ленинградской области, с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД.

В период с 15:00 18.05.2024 до 20:00 19.05.2024:

Съезд №7 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Санкт-Петербург.

В период с 6:00 24.05.2024 до 5:00 27.05.2024:

Съезд №3 из Ленинградской области, с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД;

Съезд №4 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Ленинградскую область;

Съезд №8 из Санкт-Петербурга, с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия на Объекте составит 11 061 м2, в том числе на внешнем кольце 4 453 м2, а на внутреннем – 6 608 м2. После фрезерования дорожного покрытия, перепад высоты между отфрезерованным и не отфрезерованным дорожным покрытием будет составлять не менее 10 сантиметров, что приведёт к невозможности движения автотранспорта в зоне производства работ до устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и его стабилизации» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга (3 этап), в том числе ремонт переходно-скоростных полос на развязке КАД с Пискаревским проспектом.

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства».

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

Производитель работ: ООО «ДСК Стрит».

Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.