Началась реконструкция теплосетей возле "Удельной"

В Петербурге началась масштабная реконструкция магистральных тепловых сетей на Удельном проспекте, которая затронет участок протяженностью 2436 метров от дома 53 до дома 21. Цель проекта - замена устаревших трубопроводов на современные стальные трубы с высококачественной пенополиуретановой изоляцией. Данный материал обладает превосходными теплоизоляционными свойствами, предотвращая потери тепла и повышая эффективность работы всей системы теплоснабжения.

Для обеспечения максимальной безопасности эксплуатации новых тепломагистралей, применяются специальные железобетонные футляры, которые будут служить защитным кожухом для трубопроводов. В дополнение к этому, внедряется система оперативного дистанционного контроля, оснащенная чувствительными датчиками, которые будут отслеживать состояние сети в режиме реального времени, своевременно сигнализируя о любых отклонениях от нормы.

Важно отметить, что реконструкция проводится в непосредственной близости от важнейших транспортных объектов - станции метро "Удельная" и одноименной железнодорожной станции. Чтобы минимизировать дискомфорт для жителей и обеспечить бесперебойное движение транспорта, работы ведутся поэтапно, участками. В настоящее время уже проложено около 1200 метров временных трубопроводов, что позволило обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома в период реконструкции.

В рамках проекта планируется монтаж почти 1,5 километров временных теплопроводов, которые будут использоваться для перенаправления теплоносителя во время замены основного трубопровода. Кроме того, будут установлены 10 новых тепловых камер, две из которых уже смонтированы. Эти камеры необходимы для контроля и регулировки потока теплоносителя в системе теплоснабжения.

Одним из наиболее сложных этапов реконструкции станет прокладка новых труб под проезжей частью Удельного и Скобелевского проспектов. Данные работы потребуют применения специальных технологий и максимальной координации с транспортными службами города.

По завершении проекта, реконструированные тепловые сети обеспечат надежное теплоснабжение для 23 тысяч петербуржцев, проживающих в границах Поклонногорской улицы, проспекта Энгельса, Удельного проспекта и Енотаевской улицы. Замена устаревших трубопроводов позволит сократить потери тепла, повысить эффективность работы системы теплоснабжения и обеспечить стабильное тепло в домах жителей в течение долгих лет.

Плановый срок завершения работ - октябрь 2025 года. Реализация данного проекта является важным шагом в модернизации теплоснабжения Санкт-Петербурга, направленным на повышение комфорта жизни горожан и улучшение экологической ситуации в городе.