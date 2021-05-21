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Питерец.ру » Общество » «Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей Центрального района

«Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей Центрального района

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Опубликовал: Вадик Котов
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Теплосеть
«Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей Центрального района

С 21 мая по 31 июля 2021 года для обеспечения мер безопасности при проведении работ по реконструкции тепломагистрали «Рылеевская» в Центральном районе города закрыто движение транспорта по 10-й Советской улице от Новгородской улицы до Мытнинской улицы.

Объезд предусмотрен по Новгородской, 8-й Советской и Мытнинской улицам, улице Моисеенко, Суворовскому проспекту, Дегтярной и Кирилловской улицам.

В зоне теплоснабжения реконструируемой магистральной сети проживают более восьми тысяч человек. На время проведения работ подача ГВС и тепла в 140 зданий осуществлялась по временному трубопроводу общей протяжностью более 1300 метров диаметром 700 миллиметров.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в этом году завершит реконструкцию 850 погонных метров участка тепломагистрали по 10-й Советской и Мытнинской улицам и выполнит пресечение Суворовского проспекта.

Следующий этап реконструкции включает в себя перекладку 1500 метров трубопровода на участках от 9-й Советской улицы по Фуражному переулку с продолжением по Госпитальной улице и Виленскому переулку до улицы Радищева.

Предприятие планирует полностью закончить работы на данном объекте в 2022 году.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.

Источник: Теплосеть
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