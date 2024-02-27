В Невском районе заменили тепловые сети

В Невском районе ГУП «ТЭК СПб» заменило тепловые сети в квартале, ограниченном улицами Коллонтай, Подвойского, проспектами Большевиков и Товарищеским. От центрального теплового пункта на проспекте Большевиков специалисты проложили более 2,4 км современных гибких и бесшовных стальных трубопроводов, оснащенных системой дистанционного контроля состояния изоляции труб.

«В Петербурге проводится комплексная модернизация систем теплоснабжения – как магистральных трубопроводов, так и внутриквартальных сетей. Каждый такой проект предусматривает не только замену труб, но и внедрение новейших датчиков, которые помогают предотвратить появление дефектов на теплосетях и тем самым повысить их надежность», – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Реконструкция улучшила теплоснабжение 5000 жителей квартала. Новые трубы провели к 10 зданиям, в том числе к 9 жилым домам и к школе №268 Невского района. На территории учебного заведения их уложили в специальные железобетонные каналы.

В прошлом году ТЭК обновил в Невском районе 11 км тепловых сетей и модернизировал центральный тепловой пункт на улице Ворошилова.