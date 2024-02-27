ента новостей

16:20
Гости выставки «Россия» открыли для себя «Литературный Петербург»
16:17
В Невском районе заменили тепловые сети
13:55
Генеральный консул Республики Союз Мьянма посетил Мариинский дворец
13:09
В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию
12:16
Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек
12:03
В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок
11:53
В Петербурге задержали троих подростков избивших пассажира метро
11:40
В Эрмитаже прозвучит аутентичный Астор Пьяццола
10:49
В Московском районе на пожаре в квартире погибла женщина
10:35
В Приморском районе задержали хулигана, стрелявшего в сквере из сигнального пистолета
10:27
В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки
10:20
В Ленобласти у дальнобойщика отобрали фуру
10:11
В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу
09:36
Заболеваемость сократилась
09:10
Какую работу хотят петербуржцы?
20:18
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
19:50
В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"
18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
16:24
Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
16:09
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады
15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
14:30
Выставка испанского фотографа Гарсиа де Марины «Нюансы»
13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
13:15
Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО
13:10
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля
13:07
Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку
09:50
В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Невском районе заменили тепловые сети

В Невском районе заменили тепловые сети

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
На проспекте Большевиков завершилась реконструкция теплосетей

В Невском районе ГУП «ТЭК СПб» заменило тепловые сети в квартале, ограниченном улицами Коллонтай, Подвойского, проспектами Большевиков и Товарищеским. От центрального теплового пункта на проспекте Большевиков специалисты проложили более 2,4 км современных гибких и бесшовных стальных трубопроводов, оснащенных системой дистанционного контроля состояния изоляции труб.

«В Петербурге проводится комплексная модернизация систем теплоснабжения – как магистральных трубопроводов, так и внутриквартальных сетей. Каждый такой проект предусматривает не только замену труб, но и внедрение новейших датчиков, которые помогают предотвратить появление дефектов на теплосетях и тем самым повысить их надежность», – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Реконструкция улучшила теплоснабжение 5000 жителей квартала. Новые трубы провели к 10 зданиям, в том числе к 9 жилым домам и к школе №268 Невского района. На территории учебного заведения их уложили в специальные железобетонные каналы.

В прошлом году ТЭК обновил в Невском районе 11 км тепловых сетей и модернизировал центральный тепловой пункт на улице Ворошилова.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: Невский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-08-2020, 11:35
В Невском районе приступили к модернизации тепломагистрали
27-10-2022, 12:08
В квартале около парка Авиаторов завершилась реконструкция освещения
15-07-2020, 15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
11-06-2019, 13:35
В Невском районе начали модернизацию тепломагистрали
29-06-2023, 12:29
В поселке Понтонный началась масштабная реконструкция тепловых сетей
21-07-2016, 22:29
Тепловые сети нового поколения

Происшествия на дорогах

0
136
Вчера, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
0
129
Вчера, 17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
0
117
Вчера, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
0
259
23-02-2024, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Наверх