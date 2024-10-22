Ковид продолжает уносить жизни

«Питерец.ру» отмечает, что, хотя пандемия коронавируса прекратилась, сама болезнь никуда не исчезла. Ковид по-прежнему опасен и в некоторых случаев продолжает уносить человеческие жизни.

За прошедшую неделю в Северной столице было зафиксировано 1187 новых больных с коронавирусом. При этом неделей ранее таковых оказалось 1890 человек. В Ленобласти заболеваемость тоже пошла на спад – на этот раз было 229 случаев ковида, ранее – 263. Снижение случаев заражения наблюдается и в целом по стране – их оказалось на 15,5% меньше, чем в предыдущий период.

Однако вирус все равно продолжает оставаться серьезным врагом. Так, в Петербурге зафиксировано 7 летательных исходов от ковида, в Ленобласти же обошлось без смертей. В целом по России вирус унес за неделю 45 жизней.