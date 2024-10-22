ента новостей

16:26
Ковид продолжает уносить жизни
16:03
РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества
15:51
Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза
15:48
Почти 400 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
12:29
Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»
12:24
Microsoft потеряла критически важные логи клиентов
12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
12:15
Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге
12:10
В Пикалево задержали участника смертельной драки с применением топора
11:57
В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся
09:54
Еще один бразилец стал русским
08:52
К психологам стали обращаться чаще
01:26
Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»
20:57
Игрок СКА Иван Демидов снова признан новичком недели в КХЛ, лучший вратарь – Дорожко, лучший защитник – Лямкин, лучший нападающий – Порядин
20:19
В 8-м туре волейбольной Суперлиг петербургский «Зенит» дома проиграл «Кузбассу» 1–3: так Троцкий превзошёл Алекно
18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
16:02
К-рор группа X:IN впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:51
Google Play стал источником опасных приложений
15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
14:18
Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»
13:44
В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице
13:22
В поселке Запорожское «УАЗ Хантер» влетел в стену дома и шкаф с газовым баллоном
13:17
На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб
11:07
В Красногвардейском районе автобус сбил 7-летнего мальчика
11:01
На проспекте Художников мигрант ударил ножом соотечественника
10:45
Мандарины серьезно подорожают
10:19
Супруг Булановой в больших долгах
09:40
СПб в топ-10 по уровню доходов
09:14
Депортировать стали чаще
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ковид продолжает уносить жизни

Ковид продолжает уносить жизни

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге есть умершие от коронавируса

«Питерец.ру» отмечает, что, хотя пандемия коронавируса прекратилась, сама болезнь никуда не исчезла. Ковид по-прежнему опасен и в некоторых случаев продолжает уносить человеческие жизни.

За прошедшую неделю в Северной столице было зафиксировано 1187 новых больных с коронавирусом. При этом неделей ранее таковых оказалось 1890 человек. В Ленобласти заболеваемость тоже пошла на спад – на этот раз было 229 случаев ковида, ранее – 263. Снижение случаев заражения наблюдается и в целом по стране – их оказалось на 15,5% меньше, чем в предыдущий период.

Однако вирус все равно продолжает оставаться серьезным врагом. Так, в Петербурге зафиксировано 7 летательных исходов от ковида, в Ленобласти же обошлось без смертей. В целом по России вирус унес за неделю 45 жизней.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-09-2024, 18:23
Ковид все еще остается
13-04-2020, 09:35
Как обстоят дела с коронавирусом?
14-03-2022, 09:53
Больных ковидом стало меньше
27-01-2020, 08:08
В Петербурге смогут выявлять коронавирус
22-03-2023, 08:19
У Пьехи снова ковид
27-02-2024, 09:36
Заболеваемость сократилась

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
134
Вчера, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
120
Вчера, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
145
Вчера, 15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
Наверх