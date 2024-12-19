Туберкулезники отказывались лечиться

Когда человек болеет туберкулезом, его помещают в стационар, чтобы там был проведен необходимый курс лечения. По крайней мере, к этому прибегают при определенных формах данного заболевания. Однако бывают случаи, когда больные лечиться не хотят. Тогда приходится прибегать к особым способам.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в Северной столице было принудительно госпитализировано 15 человек. Это больные туберкулезом, которые оказывались проходить лечение. Поскольку они представляли опасность для окружающих, дело дошло до суда, и госпитализация осуществлялась при помощи приставов. Представители ФСПП находились в специальных защитных костюмах и доставили больных до скорой. Этими пациентами оказались люди в возрасте 34-56 лет, 4 из них – женщины.