Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение

Вчерашний день, 14 августа, ознаменовался знаменательным событием для Абхазии и Санкт-Петербурга: в Международном аэропорту Сухума имени В.Г. Ардзинба приземлился первый рейс из северной столицы России, осуществлённый авиакомпанией «iFly». Это событие знаменует собой не просто возобновление авиасообщения, но и триумфальное завершение масштабного проекта, потребовавшего значительных усилий и длительного времени. Аэропорт, после 32-летнего перерыва, вновь распахнул свои двери в мае этого года, став символом возрождения и сотрудничества между Россией и Абхазией. Реконструкция аэропорта, представлявшая собой сложный инженерный и организационный вызов, стала результатом совместных усилий двух государств, наглядно демонстрируя плодотворность их партнёрских отношений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подчеркнул огромную важность этого события, отметив, что возобновление прямого авиасообщения стало результатом упорной работы и выполнением поручения Президента России. Он выразил уверенность, что этот рейс станет мощным импульсом для развития экономических и культурных связей между двумя регионами, поспособствует увеличению туристического потока и укреплению деловых контактов. В своих словах он также отметил перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между аэропортами Санкт-Петербурга и Сухума, наметив планы по активизации партнерского взаимодействия.

История возобновления авиасообщения уходит корнями в Петербургский международный экономический форум 2023 года, где было подписано Соглашение о восстановлении Международного аэропорта Сухума. Это соглашение стало результатом реализации поручения Президента России о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией. Детали организации прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Сухумом активно обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года в ходе рабочей встречи губернатора Александра Беглова и президента Республики Абхазия Бадра Гунба, состоявшейся 19 июня.

На борту первого рейса в Сухум прибыла официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем Законодательного Собрания Александром Бельским, что подчеркивает высокий уровень внимания, уделяемого этому событию со стороны российских властей. В Сухуме официальную делегацию встретили представители Правительства Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делбой, что подчеркивает важность этого события для Абхазии. Возобновление прямого авиасообщения является символическим актом восстановления связей и надежды на мирное и процветающее будущее.

Стоит отметить, что авиасообщение между Россией и аэропортом Сухума было прервано в 1992 году в связи с обострением грузино-абхазского конфликта. Это длительное прекращение авиасообщения свидетельствует о сложной истории региона и значительности достигнутого прогресса. Сегодня же аэропорт Сухума живет новой жизнью, осуществляя регулярные рейсы не только в Санкт-Петербург, но и в другие города России, такие как Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск, что говорит о постепенном возрождении авиационной инфраструктуры и экономическом развитии Абхазии. Этот первый рейс из Санкт-Петербурга - это лишь начало нового этапа в отношениях между двумя регионами, этап, наполненный надеждой на процветание и взаимовыгодное сотрудничество.