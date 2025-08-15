ента новостей

09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение

Опубликовал: Вадик Котов
ЗАКС
Первым авиарейсом из Петербурга в столицу Абхазии прибыла официальная делегация Северной Столицы

Вчерашний день, 14 августа, ознаменовался знаменательным событием для Абхазии и Санкт-Петербурга: в Международном аэропорту Сухума имени В.Г. Ардзинба приземлился первый рейс из северной столицы России, осуществлённый авиакомпанией «iFly». Это событие знаменует собой не просто возобновление авиасообщения, но и триумфальное завершение масштабного проекта, потребовавшего значительных усилий и длительного времени. Аэропорт, после 32-летнего перерыва, вновь распахнул свои двери в мае этого года, став символом возрождения и сотрудничества между Россией и Абхазией. Реконструкция аэропорта, представлявшая собой сложный инженерный и организационный вызов, стала результатом совместных усилий двух государств, наглядно демонстрируя плодотворность их партнёрских отношений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подчеркнул огромную важность этого события, отметив, что возобновление прямого авиасообщения стало результатом упорной работы и выполнением поручения Президента России. Он выразил уверенность, что этот рейс станет мощным импульсом для развития экономических и культурных связей между двумя регионами, поспособствует увеличению туристического потока и укреплению деловых контактов. В своих словах он также отметил перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между аэропортами Санкт-Петербурга и Сухума, наметив планы по активизации партнерского взаимодействия.

История возобновления авиасообщения уходит корнями в Петербургский международный экономический форум 2023 года, где было подписано Соглашение о восстановлении Международного аэропорта Сухума. Это соглашение стало результатом реализации поручения Президента России о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией. Детали организации прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Сухумом активно обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года в ходе рабочей встречи губернатора Александра Беглова и президента Республики Абхазия Бадра Гунба, состоявшейся 19 июня.

На борту первого рейса в Сухум прибыла официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем Законодательного Собрания Александром Бельским, что подчеркивает высокий уровень внимания, уделяемого этому событию со стороны российских властей. В Сухуме официальную делегацию встретили представители Правительства Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делбой, что подчеркивает важность этого события для Абхазии. Возобновление прямого авиасообщения является символическим актом восстановления связей и надежды на мирное и процветающее будущее.

Стоит отметить, что авиасообщение между Россией и аэропортом Сухума было прервано в 1992 году в связи с обострением грузино-абхазского конфликта. Это длительное прекращение авиасообщения свидетельствует о сложной истории региона и значительности достигнутого прогресса. Сегодня же аэропорт Сухума живет новой жизнью, осуществляя регулярные рейсы не только в Санкт-Петербург, но и в другие города России, такие как Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск, что говорит о постепенном возрождении авиационной инфраструктуры и экономическом развитии Абхазии. Этот первый рейс из Санкт-Петербурга - это лишь начало нового этапа в отношениях между двумя регионами, этап, наполненный надеждой на процветание и взаимовыгодное сотрудничество.

