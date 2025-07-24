Иранский шахматист Табатабеи досрочно выиграл турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске, а чемпион России Артемьев в 8-м туре одержал свою первую победу

Несмотря на то, что на представительном шахматном турнире в Югре предстоит заключительный тур, «Питерец.ру» решил подвести итоги, ведь победитель уже известен. Получивший досадную травму ноги на старте турнира в Ханты-Мансийске иранский гроссмейстер Амин Табатабеи за тур до финиша обеспечил себе первое место после ничьей с новгородским шахматистом Арсением Нестеровым в 8-м туре.

До этого Табатабеи одержал на турнире, носящем имя 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, три победы, первую из которых – над Шамсиддином Вохидовым из Узбекистана во 2-м туре. В 3-м туре Табатабеи поверг опытного испанца Франсиско Вальехо Понса, а в 5-м туре переиграл армянского гроссмейстера Шанта Саргсяна. Набрав 5,5 очков за 8 туров, Табатабеи стал недосягаем для шестерых преследователей, у которых по 4 очка. Сайт Югорской шахматной академии сообщает, что вместе с первым место Табатабеи полагается 2 350 000 рублей призовых.

Наконец-то сумел выиграть двукратный чемпион России Владислав Артемьев: до 8-го тура казанский гроссмейстер сделал шесть ничьих и проиграл Вохидову в 5-м туре. В партии с Саргсяном в 8-м туре Артемьеву удалось выиграть напряжённый эндшпиль и сразу взлететь на промежуточное второе место.



