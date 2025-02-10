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В Ленобалсти запустят Единую коммунальную диспетчерскую службу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Жители региона смогут узнать информацию по любым видам коммунальных аварий и срокам их устранения по единому номеру.

В Ленинградской области жители теперь смогут получать актуальную информацию о коммунальных авариях и сроках их устранения, позвонив на единый номер телефона. Это нововведение инициировано губернатором региона Александром Дрозденко, который обозначил важность создания специализированной службы для упрощения процесса информирования граждан. Он отметил, что ответственность за реализацию данного проекта возлагается на несколько профильных комитетов, включая комитеты по топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству и Государственный жилищный надзор. 

Губернатор подчеркнул, что для эффективной работы новой службы необходимо сформировать единый коллектив, что позволит избежать дублирования функций и улучшить сбор информации. Это особенно актуально в условиях, когда жителям требуется быстрое реагирование на коммунальные проблемы. Важным шагом в этом направлении станет подключение всех ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к единой службе, что обеспечит более слаженное взаимодействие между различными структурами.

Служба будет функционировать на базе регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности, что позволит не только улучшить информирование граждан, но и оптимизировать работу действующего диспетчерского подразделения. Реформирование этого подразделения предполагает внедрение новых технологий и методов работы, что в свою очередь повысит оперативность реагирования на аварийные ситуации. 

Кроме того, такой подход позволит жителям региона не только получать информацию о текущих коммунальных авариях, но и следить за процессом их устранения в реальном времени. Это значительно повысит уровень доверия граждан к коммунальным службам и улучшит качество предоставляемых услуг. Важно отметить, что создание единой службы информации также будет способствовать повышению общей прозрачности работы коммунальных организаций и позволит более эффективно решать возникающие проблемы.

Источник: Администрация Ленобласти
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