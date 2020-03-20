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Питерец.ру » Общество » ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ

ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kpravda.ru
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ

Сегодня в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Санкт-Петербурга на Новоизмайловском проспекте, дом 34, корпус 2 состоялось открытие первого специального окна «ОНФ. Помощь» для приема обращений граждан.

Окно будет выполнять функции общественных приемных. Горожане смогут оставить сообщение сотруднику МФЦ в устной форме, указав свои контактные данные. Окно «ОНФ. Помощь» создано в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение». Активисты ОНФ совместно с представителями органов власти и членами волонтерских организаций ищут решение вопросов, поступивших на ежегодное мероприятие с главой государства. Летом 2019 года от петербуржцев Президенту России поступило более 43 тыс. обращений. Около 25 тыс. из них уже находятся в работе. С запуском окон «ОНФ. Помощь» граждане получили дополнительную возможность заявлять о своих проблемах лично практически в ежедневном режиме.

«Окна «ОНФ.Помощь» в МФЦ – площадка, которая обеспечит диалог власти и общества. Организация подобного взаимодействия с горожанами позволит оперативно и качественно обрабатывать обращения по различным проблемам социальной сферы. Для удобства петербуржцев в ближайшие месяцы запланировано открытие новых окон на базе МФЦ в других районах города», – отметил глава исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Также о своих проблемах можно сообщить через мобильное приложение «ОНФ.Помощь».

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