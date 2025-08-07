В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»

В связи с проведением масштабных ремонтных работ стилобатной части станции метрополитена «Василеостровская», график ее работы претерпит изменения. В определенные дни, а именно 9, 10, 16 и 17 августа текущего года, вход на станцию будет временно невозможен. В указанные даты станция будет функционировать исключительно для высадки пассажиров.

Для альтернативного проезда к ближайшим станциям метрополитена от «Василеостровской» можно воспользоваться наземным общественным транспортом:

К станции «Горный институт» следуют автобусный маршрут № 128 и трамвайный маршрут № 40;

К станции «Спортивная» можно добраться на автобусах под номерами 1, 230, 249, 275, а также на трамваях № 6 и № 40;

До станции «Адмиралтейская» курсирует автобусный маршрут № 24.

Убедительно просим пассажиров заранее учитывать данную информацию при планировании своих поездок и выбирать оптимальные маршруты передвижения.