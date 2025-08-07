ента новостей

В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
В Китае появился новый опасный вирус
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»
В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности
Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»

В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»

Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Изменения в режиме работы вестибюля станции метро «Василеостровская»

В связи с проведением масштабных ремонтных работ стилобатной части станции метрополитена «Василеостровская», график ее работы претерпит изменения. В определенные дни, а именно 9, 10, 16 и 17 августа текущего года, вход на станцию будет временно невозможен. В указанные даты станция будет функционировать исключительно для высадки пассажиров.

Для альтернативного проезда к ближайшим станциям метрополитена от «Василеостровской» можно воспользоваться наземным общественным транспортом:

К станции «Горный институт» следуют автобусный маршрут № 128 и трамвайный маршрут № 40;

К станции «Спортивная» можно добраться на автобусах под номерами 1, 230, 249, 275, а также на трамваях № 6 и № 40;

До станции «Адмиралтейская» курсирует автобусный маршрут № 24.

Убедительно просим пассажиров заранее учитывать данную информацию при планировании своих поездок и выбирать оптимальные маршруты передвижения.

