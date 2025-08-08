ента новостей

В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль

В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Большой семейный фестиваль в Сестрорецке объединит порядка 30 тематических интерактивных площадок для детей и взрослых

Сестрорецк готовится к масштабному событию – Большому семейному фестивалю, который состоится 9 и 10 августа. Это не просто развлекательное мероприятие, а целая культурно-образовательная программа, разработанная с учетом пожеланий жителей Курортного и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга, и призванная объединить поколения горожан. Как подчеркнул Александр Беглов, подобные фестивали стали неотъемлемой частью городского календаря, собирая семьи для совместного отдыха и участия в увлекательных активностях. Организаторы тщательно продумали программу, чтобы каждый участник, независимо от возраста, нашёл для себя что-то интересное и познавательное.

Фестиваль развернется на территории сестрорецкого сквера Петра Великого и предложит гостям погрузиться в мир разнообразных интерактивных площадок. Всего их будет 28! Представьте себе масштаб мероприятия: это целый город развлечений и открытий, готовый принять тысячи посетителей.

Для юных исследователей и их родителей подготовлена увлекательная площадка «Мосты Петербурга». Здесь можно будет построить модель Большого Смоленского моста – первой за последние 42 года разводной переправы через Неву, – используя гигантский конструктор. Это отличная возможность не только весело провести время, но и узнать больше о современных инженерных достижениях города.

Кроме того, фестиваль предоставит уникальную возможность пройти бесплатное медицинское обследование. В специально отведенной зоне можно будет получить консультации специалистов, узнать о работе детских кружков и секций, а также ознакомиться с предоставляемыми социальными услугами. Будут проведены полезные лекции о здоровом образе жизни и правильном уходе за своим организмом – важная информация, которая пригодится всем посетителям.

Особое внимание организаторы уделили старшему поколению. Для них создана уютная зона «Серебряный возраст», включающая пять интерактивных площадок, обеспечивающих увлекательное и комфортное времяпрепровождение. Здесь будут проводиться специальные занятия и развлекательные мероприятия, подобраны с учётом интересов и возможностей людей старшего возраста.

Дети смогут почувствовать себя настоящими исследователями, приняв участие в интерактивных занятиях и викторинах. А на площадке «Медицинский туризм» будет организована мобильная диспансеризация, позволяющая быстро и удобно проверить свое здоровье.

Для тех, кто интересуется выбором профессии, предназначена площадка «Город профессий». Здесь дети и подростки смогут познакомиться с различными специальностями, увидеть современную спецтехнику, попробовать себя в роли водителя уборочной машины, пожарного или полицейского. Это отличная возможность для профориентации и более глубокого понимания различных профессиональных сфер.

Любителям путешествий понравится площадка «Доступный туризм», где с помощью очков виртуальной реальности можно будет совершить виртуальные экскурсии по достопримечательностям Петербурга. Посетители посетит сцену Михайловского театра, прогуляются возле Спаса-на-крови, побывают в зале Академической капеллы и увидят Елагиноостровский дворец, не выходя за пределы фестивальной площадки. Кроме того, здесь будут рассказаны подробности о проекте «Открытый город», который проводит тысячи бесплатных мероприятий в год, и о губернаторской программе по реставрации домов-памятников, которых в Санкт-Петербурге в шесть раз больше, чем в Москве.

На площадке «Сортировка» дети научатся правильно сортировать мусор, узнают о работе экопунктов и приёме опасных отходов. Они примут участие в весёлой игре-эстафете, закрепив полученные знания на практике.

А праздничную атмосферу фестиваля создадут популярные артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга. Яркие выступления, зажигательные танцы и флешмобы, шоу мыльных пузырей и традиционная викторина «Угадай-ка» о Петербурге, его истории и современных достижениях обеспечат отличное настроение всем посетителям.

Большой семейный фестиваль будет работать 9 и 10 августа с 11:00 до 17:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке: http://vk.cc/cO8jgI. Не упустите возможность провести прекрасные выходные в кругу семьи и получить массу положительных эмоций и полезных знаний!

