Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж

«Питерец.ру» сообщает, что в строительной отрасли Петербурга надвигаются перемены: примерно половина застройщиков планирует сокращение персонала. Первыми под удар попадут специалисты, отвечающие за маркетинг, рекламу и продажи.

По имеющимся сведениям, девелоперские компании намерены оптимизировать штат на фоне снижения продаж. Рынок труда уже отреагировал на ситуацию: зафиксировано снижение спроса на строительные специальности на 23% в июне, при одновременном увеличении числа соискателей на 24%.

Участники рынка объясняют необходимость оптимизации падением продаж на треть и замедлением запуска новых проектов из-за высокой ключевой ставки. Специалисты отмечают, что стратегия сокращений индивидуальна для каждой компании и зависит от ее подхода к текущей ситуации. Многие застройщики переходят к цифровизации, требующей меньшего количества сотрудников.