Выставка «Страна тигра»
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Петербург расширяет сеть уличных урн
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
В Китае появился новый опасный вирус
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте

В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/transportspb
С сегодняшнего дня жители и гости Санкт-Петербурга платят больше в городском транспорте, при этом стоимость проезда в пригородных поездах осталась прежней

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произошли изменения в тарифной сетке городского общественного транспорта. Новые расценки вступили в силу сегодня и коснулись проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. Исключением стали пригородные электропоезда, стоимость проезда в которых осталась неизменной. Пересмотрены цены как на разовые поездки, так и на использование карты «Подорожник».

В комитете по транспорту города подчеркнули, что повышение тарифов обусловлено необходимостью покрытия растущих расходов на поддержание и функционирование транспортной системы. Данная мера призвана обеспечить стабильность работы общественного транспорта и предоставление качественных услуг пассажирам.

Теперь одна поездка с использованием карты «Подорожник» в любом виде городского транспорта обойдется в 60 руб. Прежде стоимость проезда по этой карте составляла 51 руб. для наземного транспорта и 56 руб. для метро. При оплате проезда банковской картой стоимость поездки в наземном транспорте увеличилась с 75 до 80 руб., а в метрополитене – с 81 до 86 руб.

Администрация города заверила, что льготные категории граждан продолжат пользоваться правом на льготный проезд, расходы на который будут компенсироваться из городского бюджета. Таким образом, увеличение стоимости проезда не затронет льготников.

