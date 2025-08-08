В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произошли изменения в тарифной сетке городского общественного транспорта. Новые расценки вступили в силу сегодня и коснулись проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. Исключением стали пригородные электропоезда, стоимость проезда в которых осталась неизменной. Пересмотрены цены как на разовые поездки, так и на использование карты «Подорожник».

В комитете по транспорту города подчеркнули, что повышение тарифов обусловлено необходимостью покрытия растущих расходов на поддержание и функционирование транспортной системы. Данная мера призвана обеспечить стабильность работы общественного транспорта и предоставление качественных услуг пассажирам.

Теперь одна поездка с использованием карты «Подорожник» в любом виде городского транспорта обойдется в 60 руб. Прежде стоимость проезда по этой карте составляла 51 руб. для наземного транспорта и 56 руб. для метро. При оплате проезда банковской картой стоимость поездки в наземном транспорте увеличилась с 75 до 80 руб., а в метрополитене – с 81 до 86 руб.

Администрация города заверила, что льготные категории граждан продолжат пользоваться правом на льготный проезд, расходы на который будут компенсироваться из городского бюджета. Таким образом, увеличение стоимости проезда не затронет льготников.