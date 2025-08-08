Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа

В Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа 21 августа состоится концерт, где прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди. В этот вечер шедевр барокко будет представлен в уникальной интерпретации Балтийского малого симфонического оркестра.

«Времена года» Вивальди, без сомнения, является одним из наиболее известных и любимых произведений классической музыки во всем мире. Существует мнение, что автором сонетов, предваряющих каждый из четырех концертов, был сам Антонио Вивальди.

Для многих слушателей имя выдающегося венецианского композитора, несмотря на его обширное творческое наследие, прежде всего связано именно с этим циклом концертов. Зимние холода и осенняя тоска, весеннее оживление природы и летняя расслабленность жары – все это настолько выразительно передано музыкальными средствами во «Временах года», что слушатели испытывают ощущение полного погружения в смену времен года.

Начало мероприятия запланировано на 20:00.