Петербург расширяет сеть уличных урн

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге продолжается активная работа по расширению сети уличных урн. Как сообщил глава комитета по благоустройству города, Сергей Петриченко, за последние два года количество мусорных контейнеров вдоль автомобильных дорог значительно увеличилось и превысило 18 тысяч.

Власти города планируют и дальше развивать инфраструктуру для сбора мусора, и в 2025 году установить еще 730 урн. Особое внимание уделяется местам, популярным среди туристов. Недавно новые урны появились на Адмиралтейской набережной. В ближайших планах – установка дополнительных контейнеров на Большой Морской, Большой Конюшенной и Галерной улицах, Вознесенском и Измайловском проспектах, а также на Исаакиевской площади.

Кроме того, установка урн производится по обращениям горожан. В этом году в Кировском и Красносельском районах установили 39 и 88 новых урн соответственно, а в городе Ломоносов, по просьбе жителей, две новые урны появились на Иликовской дороге. Таким образом, городские власти стараются оперативно реагировать на потребности жителей и гостей города в поддержании чистоты и порядка.