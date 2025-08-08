ента новостей

11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
Все новости
Питерец.ру » Общество » Петербург расширяет сеть уличных урн

Петербург расширяет сеть уличных урн

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/s/PetrichenkoSergey
Власти Петербурга продолжают работу по увеличению числа уличных урн, особенно в туристических зонах и по запросам жителей

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге продолжается активная работа по расширению сети уличных урн. Как сообщил глава комитета по благоустройству города, Сергей Петриченко, за последние два года количество мусорных контейнеров вдоль автомобильных дорог значительно увеличилось и превысило 18 тысяч.

Власти города планируют и дальше развивать инфраструктуру для сбора мусора, и в 2025 году установить еще 730 урн. Особое внимание уделяется местам, популярным среди туристов. Недавно новые урны появились на Адмиралтейской набережной. В ближайших планах – установка дополнительных контейнеров на Большой Морской, Большой Конюшенной и Галерной улицах, Вознесенском и Измайловском проспектах, а также на Исаакиевской площади.

Кроме того, установка урн производится по обращениям горожан. В этом году в Кировском и Красносельском районах установили 39 и 88 новых урн соответственно, а в городе Ломоносов, по просьбе жителей, две новые урны появились на Иликовской дороге. Таким образом, городские власти стараются оперативно реагировать на потребности жителей и гостей города в поддержании чистоты и порядка.

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Вчера, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Вчера, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Вчера, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
