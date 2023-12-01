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Питерец.ру » Общество » В Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро

В Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге началось строительство нового участка Красносельско-Калининской линии

В Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро, которая будет пролегать от станции "Путиловская" до будущей станции "Каретная". В рамках тестового режима был запущен проходческий щит КТ-1, и на мероприятии по запуску присутствовали губернатор Александр Беглов, генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев и члены городского правительства.

Новый участок шестой линии будет включать четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Протяженность этого участка составит около 7 километров.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность этого события для петербургского метро, поскольку на новом участке будут созданы удобные пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, а также будет обеспечен выход к железнодорожной станции "Боровая".

Он также отметил, что Президент России Владимир Путин ясно поставил задачи по развитию метрополитена в Петербурге, и эти задачи успешно выполняются.

Беглов выразил благодарность Президенту и федеральному центру за поддержку, оказываемую в строительстве и модернизации петербургского метро.

Он также отметил, что запущенный щит был изначально создан специалистами Ясиноватского машиностроительного завода на Донбассе в 1989 году. Однако петербургские инженеры и рабочие метростроевцы провели модернизацию и подготовили его к работе. В настоящее время они вынуждены использовать старое оборудование, оставшееся от предыдущей организации, но уже ведется производство новых щитов на Обуховском заводе.

Всего на новом участке планируется задействовать четыре щита. Два из них компания "Метрострой Северной Столицы" планирует запустить для проходки в первом квартале 2024 года. Щит, который в настоящее время изготавливается на Обуховском заводе, будет готов к работе в следующем году. Применение двух щитов, движущихся навстречу друг другу, позволит значительно ускорить процесс прокладки тоннеля.

В рамках планов развития метрополитена в Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и произвести реконструкцию 12 существующих. Губернатор выразил уверенность в реализации этих планов и подчеркнул их важность для дальнейшего развития города.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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