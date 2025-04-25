Вестибюль станции "Удельная" открылся после капитального ремонта

Вчерашнее рабочее совещание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного Собрания Александра Бельского на станции метро «Удельная» ознаменовалось не только завершением масштабной реконструкции, но и радостным известием для жителей города. После тщательного осмотра обновленного подземного и наземного вестибюлей, впечатленный результатами работы, губернатор Беглов принял решение о досрочном открытии станции. Сегодня, 25 апреля станция «Удельная» возобновила свою работу с 05:30 утра. Это событие является ярким примером комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры.

Реконструкция станции «Удельная», функционирующей с 1982 года, стала необходимой мерой, продиктованной как устареванием оборудования, так и новыми, более высокими требованиями к безопасности и комфорту пассажиров. Более 40 лет бесперебойной работы станции привели к износу инженерных систем, что требовало капитального ремонта. Ежедневный пассажиропоток в 24 тысячи человек наглядно демонстрирует значимость «Удельной» для транспортной системы города, особенно учитывая ее удобное расположение для пересадок на электричку, что делает ее особенно востребованной в дачный сезон. Именно поэтому ускоренное завершение реконструкции и открытие станции до начала дачного сезона стало приоритетной задачей.

Губернатор Беглов особо подчеркнул, что городская администрация не только активно строит новые станции метрополитена, но и уделяет огромное внимание реконструкции существующих. Он отметил, что подобного масштабного обновления станций не проводилось уже 40-50 лет. В рамках реконструкции на станции «Удельная» установлено самое современное оборудование, что гарантирует не только повышение комфорта пассажиров, но и, что особенно важно, максимальный уровень безопасности. Беглов акцентировал внимание на том, что совместно с депутатами Законодательного Собрания они лично контролируют качество работ и соответствие всех систем строгим стандартам безопасности. Они убедились, что все работы выполнены на высочайшем уровне, и станция готова к приему пассажиров.

Реконструкция коснулась всех аспектов функционирования станции. Наземный вестибюль преобразился полностью. Были отремонтированы несущие конструкции, заменена облицовка стен, проведена тщательная гидроизоляция, что обеспечит защиту от проникновения влаги и продлит срок службы здания. Фасаду вернули исторический облик, придав ему современный акцент с использованием керамической плитки зеленого цвета, которая гармонично вписывается в окружающую архитектуру. Полная модернизация коснулась и всех инженерных сетей, включая обновление противопожарной системы, что гарантирует надежную защиту пассажиров в случае непредвиденных ситуаций. Эскалаторы прошли капитальный ремонт, что обеспечит их бесперебойную и безопасную работу в течение многих лет.

Начавшись 1 июня прошлого года, реконструкция станции «Удельная» представляла собой сложный и многоэтапный процесс, требующий слаженной работы большого коллектива специалистов. Она включала в себя не только замену и обновление оборудования, но и тщательное планирование всех этапов работ с учетом минимального дискомфорта для пассажиров во время проведения реконструкции. Завершение работ раньше запланированного срока – это показатель профессионализма строителей и эффективной организации всего процесса. Губернатор выразил уверенность, что обновленная станция «Удельная» станет еще более удобной, безопасной и прослужит горожанам долгие годы, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение по городу. Это событие является важным шагом в рамках развития городской инфраструктуры Санкт-Петербурга и демонстрирует стремление властей к созданию комфортной и безопасной среды для жителей и гостей города.