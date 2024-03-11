ента новостей

15:25
Места работы в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 11 по 17 марта
15:22
Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров
13:55
В Швейцарских Альпах найдены тела пяти лыжников, один пропал без вести
13:46
Выставка «И был блин на весь мир!»
13:39
Полицейские Петербурга поймали вора, промышлявшего кражами из арендных квартир
12:48
Петербургская команда по синхронному катанию на коньках выиграла чемпионат России
12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
11:49
В Сланцах подросток сорвался с высоты пятого этажа
11:00
Выставка о Крымском полуострове откроется в парке «Россия – Моя история»
10:53
На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение автомобильного транспорта
10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
09:59
В Ленобласти задержали участников конфликта в со стрельбой в поселке Новый Свет
09:48
В Ленобласти задержали жителя Вологодской области с крупной партией синтетических наркотиков
09:41
Налетчик с игрушечным пистолетом похитил алкоголь из магазина на Муринской дороге
09:22
В России могут отнести преступления с использованием IT к отягчающим обстоятельствам в УК
08:17
Какова закредитованность петербуржцев?
07:48
До выборов осталось 5 дней
14:13
На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
13:25
4:1 в третьем матче между СКА и «Торпедо»: будет ли такой же счёт и в серии?
11:52
На Среднем проспекте рейовый автобус сбил 6-летнего мальчика на самокате
11:46
В Петергофе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:40
В пространстве «СреДА!» прошёл творческий вечер для жён и матерей участников СВО
09:42
Пожилые женщины лишись 3 миллионов
09:13
Что дарили на 8 марта?
09:32
Кто она – петербуржская женщина?
08:32
Сколько стоит человеческое счастье?
01:53
Успех «СКА-Невы»: команда Николая Воеводина выиграла седьмой матч серии у «Южного Урала» 4:1 и вышла на тульский АКМ
19:39
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА с разницей в 10 очков победил и «Парму» с той же разницей
13:06
В Колпино женщина на иномарке насмерть сбила пожилого мужчину
13:01
В Ленобласти водитель «Рено Логан» погиб после столкновения с большегрузом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров

Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров

0
7
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Губернатор Александр Беглов принял участие в открытии после капитального ремонта вестибюля станции метро «Сенная площадь»

Губернатор Александр Беглов принял участие в открытии после капитального ремонта вестибюля станции метро «Сенная площадь». Глава города напомнил, что в прошлом году станции исполнилось 60 лет, поэтому требовался ремонт. В ходе работ, стартовавших в декабре 2023 года, заменили ступени, пол, поставили новые турникеты. Строители все сделали за рекордный срок, что позволило открыть вестибюль досрочно.

«У нас впереди ещё капитальный ремонт новых станций, которые уже работают 50-40 лет, - «Удельная», «Парк Победы», ряд других станций. Кроме строительства метро, мы занимаемся ещё и капитальным ремонтом станций, которые того требуют. Прежде всего это связано с безопасностью жителей нашего города. Идет замена эскалаторов, вестибюлей и многое другое. Поэтому работа продолжается одновременно со строительством метро», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в феврале в петербургском метрополитене запустили ещё один проходческий щит - от «Путиловской» станции в сторону «Каретной».

«Идем в четырех направлениях. «Алмаз-Антей» нам делает два щита, поэтому мы ускоряем работу по строительству метро. Нарастили коллектив новой компании «Метрострой Северной Столицы» уже до 5000 человек. Объем работы приличный, но нам ещё не хватает оборудования. Поэтому заказываем новое оборудование, проектную документацию. Так что самый сложный период в строительстве метро мы завершили, перешли уже на интенсивное строительство. Требуется ещё много работы, но я уверен, что мы с этими задачами справимся», - сказал Александр Беглов.

В рамках ремонта на «Сенной» было подготовлено песчаное основание, смонтирована железобетонная плита, проведены гидроизоляционные работы. На площадке стилобата уложено более 40 кв. метров гранита и более 200 погонных метров новых гранитных ступеней. В самом вестибюле станции обновлены гранитное покрытие пола и гидроизоляция плиты перекрытия. Также обновлена линейка турникетов, отремонтированы наклонный ход, входные и выходные дверные группы.

Ремонт вестибюля на «Сенной» не вызвал транспортных проблем, поскольку здесь еще два входа в метро. Кроме того, во всех случаях, когда станции закрывают на ремонт, город усиливает работу наземного транспорта.

Месяц назад после ремонта открылась станция «Ладожская». Продолжаются работы на «Чернышевской». В соответствии с поручением Президента до 2032 года «Метрострой Северной Столицы» должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций.

Станция метро «Сенная площадь», которая до 1 июля 1992 года носила название «Площадь Мира», введена в эксплуатацию 1 июля 1963 года в составе участка Линии 2 «Технологический институт» - «Петроградская».

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-04-2013, 17:54
Вестибюли некоторых станций метро изменят режим работы
2-03-2023, 18:25
По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай
26-12-2022, 15:03
Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся после капитального ремонта
19-12-2023, 16:41
Одобрены проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская»
6-09-2019, 07:53
Открытие новых станций метро переносится
24-11-2012, 06:51
Две новые станции метро откроются в декабре

Происшествия на дорогах

0
94
Сегодня, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
74
Сегодня, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
0
214
Вчера, 14:13
На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
0
241
9-03-2024, 11:52
На Среднем проспекте рейовый автобус сбил 6-летнего мальчика на самокате
Наверх