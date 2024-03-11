Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров

Губернатор Александр Беглов принял участие в открытии после капитального ремонта вестибюля станции метро «Сенная площадь». Глава города напомнил, что в прошлом году станции исполнилось 60 лет, поэтому требовался ремонт. В ходе работ, стартовавших в декабре 2023 года, заменили ступени, пол, поставили новые турникеты. Строители все сделали за рекордный срок, что позволило открыть вестибюль досрочно.
Он отметил, что в феврале в петербургском метрополитене запустили ещё один проходческий щит - от «Путиловской» станции в сторону «Каретной».
В рамках ремонта на «Сенной» было подготовлено песчаное основание, смонтирована железобетонная плита, проведены гидроизоляционные работы. На площадке стилобата уложено более 40 кв. метров гранита и более 200 погонных метров новых гранитных ступеней. В самом вестибюле станции обновлены гранитное покрытие пола и гидроизоляция плиты перекрытия. Также обновлена линейка турникетов, отремонтированы наклонный ход, входные и выходные дверные группы.
Ремонт вестибюля на «Сенной» не вызвал транспортных проблем, поскольку здесь еще два входа в метро. Кроме того, во всех случаях, когда станции закрывают на ремонт, город усиливает работу наземного транспорта.
Месяц назад после ремонта открылась станция «Ладожская». Продолжаются работы на «Чернышевской». В соответствии с поручением Президента до 2032 года «Метрострой Северной Столицы» должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций.
Станция метро «Сенная площадь», которая до 1 июля 1992 года носила название «Площадь Мира», введена в эксплуатацию 1 июля 1963 года в составе участка Линии 2 «Технологический институт» - «Петроградская».