Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров

Губернатор Александр Беглов принял участие в открытии после капитального ремонта вестибюля станции метро «Сенная площадь». Глава города напомнил, что в прошлом году станции исполнилось 60 лет, поэтому требовался ремонт. В ходе работ, стартовавших в декабре 2023 года, заменили ступени, пол, поставили новые турникеты. Строители все сделали за рекордный срок, что позволило открыть вестибюль досрочно.

«У нас впереди ещё капитальный ремонт новых станций, которые уже работают 50-40 лет, - «Удельная», «Парк Победы», ряд других станций. Кроме строительства метро, мы занимаемся ещё и капитальным ремонтом станций, которые того требуют. Прежде всего это связано с безопасностью жителей нашего города. Идет замена эскалаторов, вестибюлей и многое другое. Поэтому работа продолжается одновременно со строительством метро», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в феврале в петербургском метрополитене запустили ещё один проходческий щит - от «Путиловской» станции в сторону «Каретной».

«Идем в четырех направлениях. «Алмаз-Антей» нам делает два щита, поэтому мы ускоряем работу по строительству метро. Нарастили коллектив новой компании «Метрострой Северной Столицы» уже до 5000 человек. Объем работы приличный, но нам ещё не хватает оборудования. Поэтому заказываем новое оборудование, проектную документацию. Так что самый сложный период в строительстве метро мы завершили, перешли уже на интенсивное строительство. Требуется ещё много работы, но я уверен, что мы с этими задачами справимся», - сказал Александр Беглов.

В рамках ремонта на «Сенной» было подготовлено песчаное основание, смонтирована железобетонная плита, проведены гидроизоляционные работы. На площадке стилобата уложено более 40 кв. метров гранита и более 200 погонных метров новых гранитных ступеней. В самом вестибюле станции обновлены гранитное покрытие пола и гидроизоляция плиты перекрытия. Также обновлена линейка турникетов, отремонтированы наклонный ход, входные и выходные дверные группы.

Ремонт вестибюля на «Сенной» не вызвал транспортных проблем, поскольку здесь еще два входа в метро. Кроме того, во всех случаях, когда станции закрывают на ремонт, город усиливает работу наземного транспорта.

Месяц назад после ремонта открылась станция «Ладожская». Продолжаются работы на «Чернышевской». В соответствии с поручением Президента до 2032 года «Метрострой Северной Столицы» должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций.

Станция метро «Сенная площадь», которая до 1 июля 1992 года носила название «Площадь Мира», введена в эксплуатацию 1 июля 1963 года в составе участка Линии 2 «Технологический институт» - «Петроградская».