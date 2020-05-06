Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам

В Петербурге полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Волонтеры Всероссийского проекта «Вам, родные» активно связываются с фронтовиками, которых предстоит поздравить, готовят подарки и распределяются по районам.
Более 40 волонтеров ежедневно звонят ветеранам, предупреждают о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта оперативно собирают продуктовые наборы, закупленные на средства благотворителей, пожертвовавших деньги на Всероссийскую акцию «Мы вместе». Уже сегодня, 6 мая, волонтеры возьмутся за развоз и вручение подарков ветеранам.
В первые дни акции, которая в Петербурге продлится с 6 по 9 мая, планируется поздравить более 2000 ветеранов. Всего силами 2500 волонтеров петербургского штаба «Мы Вместе» в разных районах города поздравят 6594 инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны.