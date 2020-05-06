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Питерец.ру » Общество » Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам

Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам

В Петербурге полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Волонтеры Всероссийского проекта «Вам, родные» активно связываются с фронтовиками, которых предстоит поздравить, готовят подарки и распределяются по районам.

Более 40 волонтеров ежедневно звонят ветеранам, предупреждают о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта оперативно собирают продуктовые наборы, закупленные на средства благотворителей, пожертвовавших деньги на Всероссийскую акцию «Мы вместе». Уже сегодня, 6 мая, волонтеры возьмутся за развоз и вручение подарков ветеранам.

В первые дни акции, которая в Петербурге продлится с 6 по 9 мая, планируется поздравить более 2000 ветеранов. Всего силами 2500 волонтеров петербургского штаба «Мы Вместе» в разных районах города поздравят 6594 инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны.

 

«Важно помнить какой ценой досталась нам победа 75 лет назад, но, что важнее – заботиться о тех, кто нам подарил эту победу и свободу, наших дорогих ветеранах. Среди волонтеров очень много молодых ребят, которых сегодня можно назвать наследниками Победы, и они с радостью поздравят каждого ветерана лично. В этом году мы не сможем чествовать их на параде 9 мая, мы это сделаем позже, когда будет безопасно проводить такие праздники. Но от этого 9 мая не становится менее значимой датой. А сегодня хочется сказать еще раз каждому огромное спасибо и пожелать крепкого здоровья. И с каждым набором волонтер принесет частичку любви и заботы от каждого жителя нашего города», - говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
Источник: Комитет по молодежной политике
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